Самойлова впервые призналась, что не живёт с Джиганом
Оксана Самойлова призналась, что больше не живёт с мужем Джиганом
Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Оксана Самойлова впервые призналась подписчикам, что не живёт с супругом — рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин). Она устроила в соцсетях рубрику "Вопрос – ответ".
Подписчики стали бить тревогу из-за того, что рэпера более месяца не видно в сториз жены, которая достаточно часто публикует совместные снимки.
"Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живём вместе. А так он в Москве, с детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось, потому что это не только моя история, но, думаю, со временем всё и так прояснится", — ответила Самойлова.
Ранее дочь Самойловой поддержала маму в ссоре с Джиганом. В честь 8 Марта девочка подарила маме букет и вручила огромное письмо. Бизнесвумен осталась растроганной и отметила, что, когда слышит такие слова от детей, понимает, что всё делает правильно.