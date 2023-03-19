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Регион
Опубликовано 19 марта 2023, 00:56
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Самойлова впервые призналась, что не живёт с Джиганом

Оксана Самойлова призналась, что больше не живёт с мужем Джиганом

Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Оксана Самойлова впервые призналась подписчикам, что не живёт с супругом — рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин). Она устроила в соцсетях рубрику "Вопрос – ответ".

Подписчики стали бить тревогу из-за того, что рэпера более месяца не видно в сториз жены, которая достаточно часто публикует совместные снимки.

"Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живём вместе. А так он в Москве, с детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось, потому что это не только моя история, но, думаю, со временем всё и так прояснится", — ответила Самойлова.

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Ранее дочь Самойловой поддержала маму в ссоре с Джиганом. В честь 8 Марта девочка подарила маме букет и вручила огромное письмо. Бизнесвумен осталась растроганной и отметила, что, когда слышит такие слова от детей, понимает, что всё делает правильно.

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Юлия Коновалова
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