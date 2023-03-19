"Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живём вместе. А так он в Москве, с детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось, потому что это не только моя история, но, думаю, со временем всё и так прояснится", — ответила Самойлова.