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19 марта, 09:00

10 покрытых растениями домов в доказательство, что бетон и сталь дружат с природой

Мы привыкли, что у нас только два варианта — либо природа и зелень, либо город с бетоном и сталью. Но не надо ставить себя перед искусственным выбором. И то и другое. И можно без хлеба.

"Дом в Финляндии, покрытый плющом, осенью", — DopePingu.

Фото © Reddit / DopePingu

Фото © Reddit / DopePingu

"На стене в проулке плющ пророс только там, где попадает свет", — ohmesrv.

Фото © Reddit / ohmesrv

Фото © Reddit / ohmesrv

"Домик ПОЛНОСТЬЮ зарос плющом. Интересно, как здание выглядит без растительности", — Autogegner.

Фото © Reddit / Autogegner

Фото © Reddit / Autogegner

"Все возможные оттенки плюща на одной стене", — Arctureas.

Фото © Reddit / Arctureas

Фото © Reddit / Arctureas

"Старый плющ отвалился, а за ним уже растёт новый", — presiree.

Фото © Reddit / presiree

Фото © Reddit / presiree

"Зелёный домик", — SpellingBeeChanpeon.

Фото © Reddit / SpellingBeeChanpeon

Фото © Reddit / SpellingBeeChanpeon

"Это здание всё в зелени!" chrome_scar.

Фото © Reddit / chrome_scar

Фото © Reddit / chrome_scar

"Полностью заросший восьмиэтажный дом", — incitatus451.

Фото © Reddit / incitatus451

Фото © Reddit / incitatus451

"Церковь в Бельгии", — SpanRedFlips.

Фото © Reddit / SpanRedFlips

Фото © Reddit / SpanRedFlips

"Дом в Финляндии, покрытый плющом. Летом", — DopePingu.

Фото © Reddit / DopePingu

Фото © Reddit / DopePingu

10 фотодоказательств, что природа всегда возьмёт верх, а человечество — лишь паразит на теле Земли

10 фотодоказательств, что природа всегда возьмёт верх, а человечество — лишь паразит на теле Земли

Обложка ©

Reddit / DopePingu, chrome_scar

Сергей Трофимов
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