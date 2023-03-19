10 покрытых растениями домов в доказательство, что бетон и сталь дружат с природой

Мы привыкли, что у нас только два варианта — либо природа и зелень, либо город с бетоном и сталью. Но не надо ставить себя перед искусственным выбором. И то и другое. И можно без хлеба.