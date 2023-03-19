10 покрытых растениями домов в доказательство, что бетон и сталь дружат с природой
Мы привыкли, что у нас только два варианта — либо природа и зелень, либо город с бетоном и сталью. Но не надо ставить себя перед искусственным выбором. И то и другое. И можно без хлеба.
"Дом в Финляндии, покрытый плющом, осенью", — DopePingu.
"На стене в проулке плющ пророс только там, где попадает свет", — ohmesrv.
Фото © Reddit / ohmesrv
"Домик ПОЛНОСТЬЮ зарос плющом. Интересно, как здание выглядит без растительности", — Autogegner.
Фото © Reddit / Autogegner
"Все возможные оттенки плюща на одной стене", — Arctureas.
Фото © Reddit / Arctureas
"Старый плющ отвалился, а за ним уже растёт новый", — presiree.
Фото © Reddit / presiree
"Зелёный домик", — SpellingBeeChanpeon.
Фото © Reddit / SpellingBeeChanpeon
"Это здание всё в зелени!" — chrome_scar.
Фото © Reddit / chrome_scar
"Полностью заросший восьмиэтажный дом", — incitatus451.
Фото © Reddit / incitatus451
"Церковь в Бельгии", — SpanRedFlips.
Фото © Reddit / SpanRedFlips
"Дом в Финляндии, покрытый плющом. Летом", — DopePingu.
Мистика
Reddit / DopePingu, chrome_scar