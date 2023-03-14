Ночные клубы и галереи скелетов: Что на самом деле скрывают 300 км тоннелей под Парижем
Не просто так говорят, что Париж — город мёртвых. Под французской столицей скрывается сеть катакомб, которая веками служила тайником, музеем, кладбищем и ещё кое-чем.
В подземных галереях Парижа протяжённостью более 300 км горожан хоронят веками. Здесь погребены останки шести миллионов человек, но катакомбы не всегда были альтернативой кладбища. Предлагаем вам окунуться в мистику и узнать, что ещё интересного можно найти в парижских катакомбах.
8. Шахты
Большинство туристов спускаются в катакомбы по парадной лестнице. Первое, что они видят, — правила поведения в подземелье. Текст размещали прямо на стенах, и предназначался он для горняков, которые работали в тоннелях.
Кладбищем это место стало в конце XVIII века. А изначально тут были шахты, которые построили ещё в средние века для добычи известняка. Его использовали для возведения городских построек, в том числе всемирно известных достопримечательностей.
7. Кладбище
"Стой, это царство смерти!" — гласит табличка у входа в основную часть парижских катакомб. Сейчас здесь находятся останки шести миллионов человек. И большинство из них были похоронены совсем в других местах.
В середине 1700-х многие городские захоронения оказались непригодными для использования. Число трупов превышало число могил, и вдобавок некоторые кладбища размыло проливными дождями. Подземные шахты стали идеальным решением проблемы. На то, чтобы заполнить их усопшими, ушло 12 лет.
6. Арт-галерея
В начале XIX века катакомбы Парижа представляли собой огромный неорганизованный морг. Там нечего было делать, пока в 1810-х годах ситуацию не исправил инженер Луи-Этьен Эрикар де Тюри. Он разобрал 1200 скелетов на кости и сложил из них фрески и коллажи.
Но первые произведения искусства появились в шахтах ещё во времена горняков. Чтобы их увидеть, нужно пройти в часть катакомб под названием "коридор Порт-Манон". Здесь сохранились скульптуры, которые между 1777-м и 1782 годом создал рабочий Франсуа Декуре. Он ваял статуи между сменами и во время обеденных перерывов, причём теми же инструментами, которыми добывал известняк. Однажды Декуре решил вырезать в породе лестницу, чтобы любой желающий мог спуститься в шахту с улицы и полюбоваться его работами. Произошёл обвал: рабочий стал инвалидом и на этом закончил свою карьеру скульптора.
Арт-традиция парижских катакомб не прервалась и в наши дни. Например, в 2014 году анонимный уличный художник, известный под ником Нобад, украсил стены подземелья картинами, которые светятся в темноте.
5. Пивоварни
На протяжении трёх столетий — с семнадцатого по середину двадцатого века — в катакомбах варили пиво. В парижских подземельях для этого были идеальные условия — стабильные температура и влажность. Чтобы увеличить производственные мощности, некоторые пивовары расширяли уже существующую сеть тоннелей и пещер.
Бизнес процветал. К концу 1800-х годов "подпольные" цеха только в 14-м округе Парижа производили 80 млн литров пива ежегодно. Самые успешные пивовары катакомб носили фамилию Дюмениль: они продолжали работать вплоть до 1960-х годов.
4. Грибные фермы
В тоннелях также выращивали грибы. На весь мир известны шампиньоны де Пари, которые впервые появились именно в катакомбах французской столицы. В начале XX века в Париже начали строить метро и фермы пришлось перенести на поверхность.
3. Туристический аттракцион
В 1874 году часть тоннелей Парижа открыли для широкой публики. Туристам разрешили ходить строго по определённым маршрутам и только группами, чтобы не заблудиться. Жёсткие правила посещения ввели не просто так. В 1793 году швейцар по имени Филибер Аспарт спустился в катакомбы и пропал. Его разложившиеся останки нашли 11 лет спустя рядом с выходом. Их захоронили там же, а на надгробной плите написали, почему он умер.
Но такие предостережения действуют не на всех. Тех, кто нарушает режим посещений, называют катафилами. Они попадают в тоннели через канализационные люки и другие секретные входы. Помимо рисков для жизни и здоровья "нелегалов" ждёт штраф в размере 70 евро. По оценкам экспертов, сообщество катафилов насчитывает сотни тысяч человек.
2. Убежища
Катакомбы стали надёжным убежищем для парижан, которые скрывались от нацистов во время Второй мировой войны. Здесь же работал штаб французского Сопротивления. Примечательно, что по этим же туннелям передвигались и гитлеровские оккупанты. Правда, в отсутствие карт, поэтому пользы от таких перемещений было мало.
1. Общественные пространства
В 2004 году в парижских катакомбах проходили учения, тогда полиция обнаружила действующий кинотеатр прямо под знаменитым Дворцом Шайо. Помимо кинозала в секретном заведении нашли бар и ресторан. Власти вернулись через несколько дней, чтобы провести расследование, но кинотеатр исчез. В помещении осталась записка: "Не пытайтесь найти нас".
Хотя технически это незаконно, в катакомбах Парижа регулярно проходят вечеринки и рейвы, которые привлекают сотни гостей. Например, в День всех святых здесь ежегодно организуют Kataloween. Официальные власти предупреждают: если вы участвуете в этих мероприятиях, безопасность вам никто не гарантирует. В 2011 году трое нетрезвых друзей заблудились и их нашли только через два дня. А в 2016-м 45-летний мужчина умер от сердечного приступа прямо на дискотеке.
Парижские катакомбы — планы на будущее
Теоретически в будущем для катакомб могут найти ещё более неожиданное применение. Архитектурное бюро Fieldwork уже планирует использовать подземелье в качестве источника геотермальной энергии. Если идея выгорит, то у Парижа будет система "климат-контроля" городского масштаба, которая позволит круглый год поддерживать комфортную температуру в домах.
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