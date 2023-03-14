Ночные клубы и галереи скелетов: Что на самом деле скрывают 300 км тоннелей под Парижем

В подземных галереях Парижа протяжённостью более 300 км горожан хоронят веками. Здесь погребены останки шести миллионов человек, но катакомбы не всегда были альтернативой кладбища. Предлагаем вам окунуться в мистику и узнать, что ещё интересного можно найти в парижских катакомбах.

8. Шахты

Скриншот из видео © YouTube / Weird History

Большинство туристов спускаются в катакомбы по парадной лестнице. Первое, что они видят, — правила поведения в подземелье. Текст размещали прямо на стенах, и предназначался он для горняков, которые работали в тоннелях.

Кладбищем это место стало в конце XVIII века. А изначально тут были шахты, которые построили ещё в средние века для добычи известняка. Его использовали для возведения городских построек, в том числе всемирно известных достопримечательностей.

7. Кладбище

Скриншот из видео © YouTube / Weird History

"Стой, это царство смерти!" — гласит табличка у входа в основную часть парижских катакомб. Сейчас здесь находятся останки шести миллионов человек. И большинство из них были похоронены совсем в других местах.

В середине 1700-х многие городские захоронения оказались непригодными для использования. Число трупов превышало число могил, и вдобавок некоторые кладбища размыло проливными дождями. Подземные шахты стали идеальным решением проблемы. На то, чтобы заполнить их усопшими, ушло 12 лет.

6. Арт-галерея

Скриншот из видео © YouTube / Weird History

В начале XIX века катакомбы Парижа представляли собой огромный неорганизованный морг. Там нечего было делать, пока в 1810-х годах ситуацию не исправил инженер Луи-Этьен Эрикар де Тюри. Он разобрал 1200 скелетов на кости и сложил из них фрески и коллажи.

Но первые произведения искусства появились в шахтах ещё во времена горняков. Чтобы их увидеть, нужно пройти в часть катакомб под названием "коридор Порт-Манон". Здесь сохранились скульптуры, которые между 1777-м и 1782 годом создал рабочий Франсуа Декуре. Он ваял статуи между сменами и во время обеденных перерывов, причём теми же инструментами, которыми добывал известняк. Однажды Декуре решил вырезать в породе лестницу, чтобы любой желающий мог спуститься в шахту с улицы и полюбоваться его работами. Произошёл обвал: рабочий стал инвалидом и на этом закончил свою карьеру скульптора.

Арт-традиция парижских катакомб не прервалась и в наши дни. Например, в 2014 году анонимный уличный художник, известный под ником Нобад, украсил стены подземелья картинами, которые светятся в темноте.

5. Пивоварни

Скриншот из видео © YouTube / Weird History

На протяжении трёх столетий — с семнадцатого по середину двадцатого века — в катакомбах варили пиво. В парижских подземельях для этого были идеальные условия — стабильные температура и влажность. Чтобы увеличить производственные мощности, некоторые пивовары расширяли уже существующую сеть тоннелей и пещер.

Бизнес процветал. К концу 1800-х годов "подпольные" цеха только в 14-м округе Парижа производили 80 млн литров пива ежегодно. Самые успешные пивовары катакомб носили фамилию Дюмениль: они продолжали работать вплоть до 1960-х годов.

4. Грибные фермы

Скриншот из видео © YouTube / Weird History

В тоннелях также выращивали грибы. На весь мир известны шампиньоны де Пари, которые впервые появились именно в катакомбах французской столицы. В начале XX века в Париже начали строить метро и фермы пришлось перенести на поверхность.

3. Туристический аттракцион

Скриншот из видео © YouTube / Weird History

В 1874 году часть тоннелей Парижа открыли для широкой публики. Туристам разрешили ходить строго по определённым маршрутам и только группами, чтобы не заблудиться. Жёсткие правила посещения ввели не просто так. В 1793 году швейцар по имени Филибер Аспарт спустился в катакомбы и пропал. Его разложившиеся останки нашли 11 лет спустя рядом с выходом. Их захоронили там же, а на надгробной плите написали, почему он умер.

Но такие предостережения действуют не на всех. Тех, кто нарушает режим посещений, называют катафилами. Они попадают в тоннели через канализационные люки и другие секретные входы. Помимо рисков для жизни и здоровья "нелегалов" ждёт штраф в размере 70 евро. По оценкам экспертов, сообщество катафилов насчитывает сотни тысяч человек.

2. Убежища

Скриншот из видео © YouTube / Weird History

Катакомбы стали надёжным убежищем для парижан, которые скрывались от нацистов во время Второй мировой войны. Здесь же работал штаб французского Сопротивления. Примечательно, что по этим же туннелям передвигались и гитлеровские оккупанты. Правда, в отсутствие карт, поэтому пользы от таких перемещений было мало.

1. Общественные пространства

Скриншот из видео © YouTube / Weird History

В 2004 году в парижских катакомбах проходили учения, тогда полиция обнаружила действующий кинотеатр прямо под знаменитым Дворцом Шайо. Помимо кинозала в секретном заведении нашли бар и ресторан. Власти вернулись через несколько дней, чтобы провести расследование, но кинотеатр исчез. В помещении осталась записка: "Не пытайтесь найти нас".

Хотя технически это незаконно, в катакомбах Парижа регулярно проходят вечеринки и рейвы, которые привлекают сотни гостей. Например, в День всех святых здесь ежегодно организуют Kataloween. Официальные власти предупреждают: если вы участвуете в этих мероприятиях, безопасность вам никто не гарантирует. В 2011 году трое нетрезвых друзей заблудились и их нашли только через два дня. А в 2016-м 45-летний мужчина умер от сердечного приступа прямо на дискотеке.

Парижские катакомбы — планы на будущее

Скриншот из видео © YouTube / Weird History