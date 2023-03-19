Джиган наконец рассказал, почему живёт отдельно от жены, и причина оказалась проста

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) в беседе с Super.ru объяснил, почему уже больше месяца не живёт с женой Оксаной Самойловой. Как оказалось, разъезду супругов нашлось весьма простое объяснение.

Дело в том, что рэпер решил ретироваться от семьи из-за нового альбома, над которым сейчас активно работает. По словам музыканта, шумный процесс попросту мешает Самойловой и их четверым детям. В итоге Джиган на время перебрался в старый дом, который тоже расположен в Москве.

"Короче, всё просто: я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. <...> Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь посёлок ночью не очень радовали Оксану", — поделился с журналистами исполнитель.