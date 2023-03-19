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Регион
Опубликовано 19 марта 2023, 12:18
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Джиган наконец рассказал, почему живёт отдельно от жены, и причина оказалась проста

Джиган объяснил, что живёт отдельно от семьи из-за работы над новым альбомом

Джиган и Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстримистской и запрещена в РФ) / iamgeegun

Джиган и Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстримистской и запрещена в РФ) / iamgeegun

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) в беседе с Super.ru объяснил, почему уже больше месяца не живёт с женой Оксаной Самойловой. Как оказалось, разъезду супругов нашлось весьма простое объяснение.

Дело в том, что рэпер решил ретироваться от семьи из-за нового альбома, над которым сейчас активно работает. По словам музыканта, шумный процесс попросту мешает Самойловой и их четверым детям. В итоге Джиган на время перебрался в старый дом, который тоже расположен в Москве.

"Короче, всё просто: я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. <...> Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь посёлок ночью не очень радовали Оксану", — поделился с журналистами исполнитель.

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Ранее Самойлова впервые за долгое время прокомментировала слухи о разладе с Джиганом. Отвечая на вопросы фолловеров в микроблоге, она рассказала, что сейчас они с мужем действительно не живут вместе. При этом девушка отметила, что рэпер регулярно видится с детьми.

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Наталья Демьянова
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