Джиган наконец рассказал, почему живёт отдельно от жены, и причина оказалась проста
Джиган объяснил, что живёт отдельно от семьи из-за работы над новым альбомом
Джиган и Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстримистской и запрещена в РФ) / iamgeegun
Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) в беседе с Super.ru объяснил, почему уже больше месяца не живёт с женой Оксаной Самойловой. Как оказалось, разъезду супругов нашлось весьма простое объяснение.
Дело в том, что рэпер решил ретироваться от семьи из-за нового альбома, над которым сейчас активно работает. По словам музыканта, шумный процесс попросту мешает Самойловой и их четверым детям. В итоге Джиган на время перебрался в старый дом, который тоже расположен в Москве.
"Короче, всё просто: я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. <...> Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь посёлок ночью не очень радовали Оксану", — поделился с журналистами исполнитель.
Ранее Самойлова впервые за долгое время прокомментировала слухи о разладе с Джиганом. Отвечая на вопросы фолловеров в микроблоге, она рассказала, что сейчас они с мужем действительно не живут вместе. При этом девушка отметила, что рэпер регулярно видится с детьми.