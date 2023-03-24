Справится даже лентяй: 5 простых в уходе, но невероятно полезных комнатных растений

Если мечтаете о комнатном растении, но знаете, насколько вы плохой садовод, не отчаивайтесь. Есть цветы, способные выжить не только в холод или голод, но и с горе-хозяином. Рассказываем про замечательные растения, которые будут радовать глаз и приносить пользу, ничего не прося взамен.

5. Алоэ

Алоэ лечит раны, заряжает позитивом и максимально неприхотливо в уходе. Фото © Shutterstock

Какой уход может быть за этим колючим и на вид недружелюбным растением? Поливать раза два в месяц. Зато Алоэ способно пережить любые невзгоды: голод, жару, холод, отсутствие света или солнцепёк. Очень помогает хозяевам своими целебными свойствами: способно лечить порезы, язву, аллергию и проблемы с кожей. Алоэ также создаёт вокруг себя атмосферу любви, дружбы, единства и желания заботиться о близких.

4. Хлорофитум

Хлорофитум ценят за способность предотвращать конфликты или же мирить людей, которые находятся в ссоре. Фото © Unsplash

Не только простой и неприхотливый в уходе зелёный друг, но ещё и сваха из мира растений. Хлорофитум быстро приспосабливается практически к любой среде, способен дать корни и разрастись. Если забыть про него на месяц, растение не погибнет, просто потускнеет и обвиснет. И это станет сигналом горе-хозяину. К тому же цветок имеет свойства предотвращать конфликты и мирить уже поссорившихся. Хлорофитум ещё называют "семейным счастьем" или "фатой невесты".

3. Денежное дерево (толстянка)

Толстянка не только помогает притягивать в дом деньги, но и отлично очищает воздух. Фото © Shutterstock

Неприхотливое и очень полезное растение, которое просто обязано поселиться у вас на подоконнике. Толстянка, или денежное дерево, относится к суккулентам — одних из самых выносливых и неприхотливых комнатных растений. Они умеют запасать влагу в листьях, так что пару раз забыть про полив можно. К тому же бытует мнение, что, если закопать в горшок с толстянкой три монеты, ваш кошелёк никогда не опустеет. Ведь это растение притягивает в дом деньги.

2. Герань (пеларгония)

Герань считается цветком-хранителем домашнего очага: она способна защитить супругов или партнёров от расставания. Фото © Freepik

Считается, что герань, как и толстянка, обеспечивает хозяевам финансовую стабильность и сохраняет семейное счастье. Именно поэтому этот цветок часто можно увидеть на балконных окнах в квартирах или на веранде на дачах. К тому же пеларгония отлично очищает воздух в помещении, а своими яркими цветками борется с апатией и плохим настроением. Если в последнее время у вас с половинкой какие-то проблемы, выберите растение с розовыми бутонами — они способны подарить паре гармонию и сильную любовь.

1. Аихризон

Дерево любви аихризон помогает встретить любовь, укрепить отношения. Неприхотливо в уходе и служит отличным украшением. Фото © Shutterstock

Аихризон называют "деревом любви", потому что оно способно помочь хозяйке встретить суженого. Есть даже традиция дарить этот кустовой цветок молодожёнам, чтобы тот своей энергетикой укрепил отношения и уберёг от ссор. Ухаживать за аихризоном просто, заодно растение станет украшением интерьера и энергетическим помощником.