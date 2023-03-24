Три имени мужчин – жутких бабников, они не пропустят мимо ни одной юбки

Есть примерные семьянины и верные мужья, или такие кавалеры, кто готов превратить жизнь своей ненаглядной в настоящую сказку. И повезло тем женщинам, у кого в партнёрах оказались именно эти ребята. Потому что есть персоны и менее приятные по характеру. Например, бабники. Можно смело сказать, что мужчины со следующими именами не пропустят мимо себя ни одной юбки. Как же их зовут?

Имя Алексей

Алексей с огненной или воздушной стихией знака зодиака окажется жутким бабником. Фото © Shutterstock

Познакомившись с мужчиной, кого назвали прекрасным именем Алексей, важно сразу спросить его знак зодиака. С большей вероятностью кавалер окажется легкомысленным бабником, если относится к стихии огня — Овен, Лев, Стрелец — или же воздуха — Близнецы, Весы, Водолей. Балагур по натуре, Лёша легко находит к девушкам подход и расположение, умея их веселить, занимать фантастическими рассказами и активным флиртом. Алексей обаятельный и знает это, может даже манипулировать себе на благо.

Мужское имя Роман

Мужчина по имени Роман не станет останавливаться на одной девушке. Фото © Shutterstock

Разве носитель имени, которое буквально ассоциируется у дам с любовью, может оказаться тихоней и скромником, сидящим дома? Очень вряд ли. Большинство Романов привыкли брать от жизни всё, наслаждаться ею и, конечно же, не отказывать себе в разнообразии спутниц. Нередко мужчина ставит цель пофлиртовать на вечеринке с как можно большим количеством красоток или переспать с ними за месяц. Поэтому относитесь первое время к Роману с насторожённостью. Мало ли что задумал этот ловелас на ваш счёт.

Имя Денис

Обладатель имени Денис не прочь окружить себя компанией из красоток. Фото © Shutterstock