Три имени мужчин – жутких бабников, они не пропустят мимо ни одной юбки
Главные альфа-самцы или же мужчины? Они помешаны на флирте, а смысл жизни определяют как вечную "охоту" и "завоевание" прекрасных дам.
Есть примерные семьянины и верные мужья, или такие кавалеры, кто готов превратить жизнь своей ненаглядной в настоящую сказку. И повезло тем женщинам, у кого в партнёрах оказались именно эти ребята. Потому что есть персоны и менее приятные по характеру. Например, бабники. Можно смело сказать, что мужчины со следующими именами не пропустят мимо себя ни одной юбки. Как же их зовут?
Имя Алексей
Алексей с огненной или воздушной стихией знака зодиака окажется жутким бабником. Фото © Shutterstock
Познакомившись с мужчиной, кого назвали прекрасным именем Алексей, важно сразу спросить его знак зодиака. С большей вероятностью кавалер окажется легкомысленным бабником, если относится к стихии огня — Овен, Лев, Стрелец — или же воздуха — Близнецы, Весы, Водолей. Балагур по натуре, Лёша легко находит к девушкам подход и расположение, умея их веселить, занимать фантастическими рассказами и активным флиртом. Алексей обаятельный и знает это, может даже манипулировать себе на благо.
Мужское имя Роман
Мужчина по имени Роман не станет останавливаться на одной девушке. Фото © Shutterstock
Разве носитель имени, которое буквально ассоциируется у дам с любовью, может оказаться тихоней и скромником, сидящим дома? Очень вряд ли. Большинство Романов привыкли брать от жизни всё, наслаждаться ею и, конечно же, не отказывать себе в разнообразии спутниц. Нередко мужчина ставит цель пофлиртовать на вечеринке с как можно большим количеством красоток или переспать с ними за месяц. Поэтому относитесь первое время к Роману с насторожённостью. Мало ли что задумал этот ловелас на ваш счёт.
Имя Денис
Обладатель имени Денис не прочь окружить себя компанией из красоток. Фото © Shutterstock
Помните древнегреческого бога Диониса? Тот, кто покровительствовал развлечениям, вину и разврату. Нет ничего удивительного в том, что у мужчины с созвучным именем Денис окажется такой же характер и тяга к любовным похождениям. Парень лёгок на подъём, общителен, умеет повеселиться и всегда горит желанием оказаться в обществе прекрасных дам. Да, чем больше, тем приятнее. И даже штамп в паспорте и обручальное кольцо на пальце не остановят Дениса от любовных похождений, если тот захочет.
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