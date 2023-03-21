У кого из рок-звёзд самый маленький член? Ответ найдётся в коллекции гипсовых пенисов дамы из Чикаго

Синтию Албриттон можно с уверенностью назвать легендой. Она вошла в историю как женщина, чьим главным хобби стало коллекционирование гипсовых слепков знаменитостей. И не каких-то там рук или стоп, а самого дорого — пенисов! Её называли "Гипсолитейщица", "Заклинательница гипса" и даже "Гипсовая колдунья". В коллекции больше 50 экспонатов, а самым любимым стал член Джими Хендрикса.

Синтия Албриттон. Фото © disgustingmen.com

Синтия родилась в Чикаго, Иллинойс, в мае 1947 года и, как она утверждала, была очень застенчивой. Но в 60-х девушка поступила в колледж — и жизнь кардинально изменилась. Албриттон стала одной из девушек групи. Этим термином называли ярых фанаток рок-звёзд. Они сопровождали музыкантов во время турне, заботились об их здоровье, одежде, а также готовы были удовлетворять их сексуальные запросы. Некая смесь менеджера и жены. Вирус групи захватил Синтию целиком: она влюбилась в рок-музыку и мечтала влиться в этот мир. Но не получилось.

Как-то раз на занятии по свободным искусствам педагог задал "отлить из гипса что-то твёрдое, что могло бы сохранять свою форму". Девушка хорошенько задумалась, что бы это могло быть. Так и родилось её знаменитое хобби. Самой первой моделью Синтии стал вокалист группы Paul Revere & the Raiders Марк Линдсей. Мужчина благородно согласился не только на слепок, но и чтобы стать первым партнёром Албриттон.

Синтия Албриттон во время снятия слепка у Джейка Шиллингфорда. Фото © Getty Images / Mick Hutson / Redferns

Однако материал, который она использовала для своего произведения искусства, оказался нестойким, и скульптура разрушилась. Поэтому фактически её коллекция началась с певца Джими Хендрикса. Это случилось в 1968 году. Нескромный вопрос рок-звезде Синтия задала напрямую, что сначала певца озадачило. Но в итоге он всё же согласился. Так в коллекции Синтии появился первый экспонат, который она ценила больше остальных.

Молва о странном увлечении девушки довольно быстро разнеслась в кругах рок-звёзд и стала предметом для шуток. Однако нашлись и тонкие ценители её "искусства". Композитор Фрэнк Заппа заинтересовался Албриттон и её страстью и решил стать её покровителем. Певец перевёз Синтию в Лос-Анджелес, помог организовать мастерскую. Довольно скоро коллекция скульптора пополнилась 25 образцами, так как увековечить своё достоинство в гипсе стало модно среди музыкантов.

Синтия Албриттон. Фото © disgustingmen.com

Но были и проблемные клиенты. Таким оказался ударник Эйнсли Данбаре, игравший с Дэвидом Боуи и не только. Он довольно быстро согласился стать моделью, но потом застеснялся и никак не мог решиться допустить Синтию к работе. Парень долго сомневался, достаточно ли его достоинство твёрдое и большое, чтобы стать достойным предметом коллекции.

Кроме того, у Синтии были слепки фаллосов таких звёзд, как Эдди Бригати из The Young Rascals, Рики Фатаар — барабанщик Beach Boys, Зол Явонкий из Lovin' Spoonful, лидер The Animals Эрик Бёрдон, гитарист MC5 Уэйн Крамер и многие другие.

Однако не всё было так гладко. В 1971-м квартиру Албриттон ограбили, слепки не тронули, но девушка была сильно напугана. Тогда её покровитель предложил передать скульптуры на хранение Хербу Коэну, рекламному агенту. Вот только "продажник" оказался тем ещё проходимцем и возвращать статуэтки не собирался. Вновь стать хозяйкой своей коллекции Синтии удалось лишь в 1993 году через суд. Три из них во время передачи всё-таки "потерялись".

Синтия Албриттон. Фото © Getty Images / Mick Hutson / Redferns

Но девушка всё это время продолжала работать над коллекцией. Помимо рок-звёзд Синтия стала делать фигуры пенисов ещё режиссёров и художников. К 1993-му их накопилось также 25 штук. Благодаря культовуму фильму "Почти знаменит" с Кейт Хадсон в главной роли, Албриттон вновь стала знаменита, и в 2000 году в Нью-Йорке состоялась её первая выставка. Тогда же коллекция художницы стала пополняться не только мужскими экземплярами, но и женскими. Синтия стала делать слепки груди рок-исполнительниц и художниц. Например, среди её моделей были Сьюзи Гарднер из группы L7 и Летиция Садье из Stereolab.

В 2001 году о Синтии вышла документалка "Гипс", а после она приняла участие ещё в одном автобиографичном фильме "Мой пенис и я". Но не только музыканты вдохновляли Албриттон на творчество, иногда и она становилась их музой. Джим Кроче написал для неё песню Five Short Minutes, а группа Kiss посвятила композицию Plaster Caster. Также она упоминается в песнях The Penis Song музыканта Момуса и Nanny Nanny Boo Boo группы Le Tigre.

Синтия Албриттон. Фото © disgustingmen.com