Кому 12, а кому все 60 тысяч в месяц: Рассекретили размеры пенсий знаменитостей РФ

Пенсии знаменитых людей в России значительно различаются. Одни, снимаясь в фильмах, играя на концертах или получая авторские отчисления, на эти "копейки" даже внимания не обращают. А вот другие, кто остался без дополнительного заработка, жалеют, что раньше не оформили себе надбавки.

Какая пенсия у звёзд, кто без надбавок

Михаил Муромов — певец и композитор, написавший много хитов, — сейчас живёт за счёт авторских отчислений. Но фактическая пенсия составляет каких-то 12 тысяч 700 рублей, а в месяц на жизнь Муромову, по его же словам, нужно минимум 70 тысяч рублей. Артист жалуется: "Мне срезали субсидии. Я авторские деньги получаю, значит, есть приработок. Кроме того, я не заслуженный артист — званий нет. Пенсия — 12 тысяч 700 рублей".

Николай Дроздов — профессор МГУ на географическом факультете — получает такую же пенсию, как и учителя — около 13 тысяч рублей. Лолите, певице и актрисе, положены выплаты в размере 23 тысяч 200 рублей. Потому что Милявская не имеет званий и наград.

Певец Михаил Муромов, телеведущий Николай Дроздов, певица Лолита Милявская. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Вадим Тараканов / Елизавета Клементьева

Дмитрий Дибров, телеведущий, получает пенсию в размере 34 тысяч рублей: "У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым".

А вот Роза Сябитова, тоже телеведущая, ограничивается выплатами в 16 тысяч рублей. У Ефима Шифрина также московская минималка — 16 тысяч 257 рублей, хотя мог бы получать намного больше. Несколько лет назад в Театре эстрады, где он служит, предложили собрать документы для получения звания заслуженного артиста, но он отказался. У подруги Шифрина Регины Дубовицкой такая же минимальная пенсия — приходится подрабатывать концертами и съёмками "Аншлага".

Телеведущий Дмитрий Дибров, телеведущая Роза Сябитова, актёр Ефим Шифрин. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева / Михаил Джапаридзе

Заслуженные и народные артисты с надбавками к пенсии

С 2018 года пенсионерам из Москвы, имеющим звания заслуженных и народных артистов (СССР, РСФСР, РФ), начисляют к выплатам ежемесячную надбавку 30 тысяч рублей. В итоге деньги получаются очень неплохие: от 47 до 60 тысяч рублей.

Народный артист Александр Панкратов-Чёрный пенсией доволен — с надбавкой получается почти 47 тысяч рублей. К тому же съёмки тоже никуда не пропали, так что на жизнь хватает.

Телеведущая Ангелина Вовк: "Моя пенсия с нашей московской надбавкой за звание выходит 47 тысяч с копейками". Знаменитость на деньги от государства живёт, а на заработки позволяет себе съездить в санаторий или какое путешествие.

Юрий Стоянов получает выплаты в районе 60 тысяч рублей (с надбавкой за звание и ещё за ордена). Но сейчас карьера актёра на пике, так что о пенсии ему едва ли приходится задумываться.

Актёр Александр Панкратов-Чёрный, телерадиоведущая Ангелина Вовк, актёр Юрий Стоянов. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов / Сергей Ведяшкин / Сергей Киселев

Какую пенсию получают звёзды, убежавшие из РФ

Некоторые знаменитости живут за рубежом, но продолжают получать российскую пенсию. Например, Дмитрий Назаров каждый месяц становится богаче почти на 54 тысячи рублей. Хотя сейчас вместе с семьёй живёт в Каннах и гастролирует по Израилю.

Борис Гребенщиков остался без надбавок, так что пенсию получает в районе 20 тысяч рублей. Наверное, сложно её перевести по СВИФТу в Великобританию, где музыкант живёт уже давно.

Актёр Дмитрий Назаров, музыкант Борис Гребенщиков. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

У Аллы Пугачёвой, которая сейчас живёт в Израиле, пенсия примерно такая же — получает надбавки как народная артистка СССР и за орден "За заслуги перед Отечеством". Но, как известно, артистка перечисляет государственные деньги поклоннице с инвалидностью.

Пенсия иноагента Андрея Макаревича* составляет 59 тысяч рублей. Вряд ли он обращает внимание на поступления — гастроли за границей, винный бизнес в Израиле и джаз-клуб-ресторан в столице решают финансовый вопрос.

Музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачёва. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / makarevichav

"Комсомольская правда" поговорила с адвокатом Сергеем Романовым. По словам эксперта, пожилые звёзды, которые уехали из России, не лишаются права на получение выплат. Правда, раз в год нужно подтверждать, что они живы, — об этом можно уведомить Пенсионный фонд, а средства получить на карту международных платёжных систем. Но всё-таки есть ситуации, когда деньги государство выплачивать прекращает. Например, если человек начинает получать пенсию от страны, куда переехал.