Имена психически неуравновешенных женщин, готовых вынести мозг любому

Мужчины по поводу и без любят наговаривать на девушек, мол, те истерички и постоянно пилят. Но, согласитесь, не все женщины обладают взрывным характером. Большинство достаточно спокойны, без весомой причины скандал не начнут. А есть дамочки, наоборот, слишком вспыльчивые и психически неуравновешенные. Им палец в рот не клади — найдёт до чего докопаться. И, не поверите, выявить такую мадмуазель можно по имени. Как зовут главных истеричек?

Женское имя Елена

Носительница имени Елена часто оказывается вспыльчивой и вредной. Фото © freepik

Если углубиться в этимологию этого женского имени, то можно найти ответ, что представляет собой Елена что-то огненное: факел или солнечный свет. То есть, вне зависимости от знака зодиака барышни, окажется любящей побомбить, взорваться и воспламениться. Причём, во время ссор часто будет использовать отговорки, что это её довели. Носительница имени Елена живёт по принципу "я и здесь молчать не буду", поэтому всегда ответит обидчикам с гордостью за себя. Пусть иногда и без убедительных аргументов правоты.

Имя Арина

Обладательница имени Арина мадам непреклонная и не любящая компромиссы. Фото © freepik

Женское имя Арина несёт в себе энергетику хаоса, обуздать которую трудно даже самой женщине. Что уж говорить о тщетных попытках её успокоить со стороны мужчины. Буква "а" в начале имени намекает на твёрдость характера и непреклонность. Такая мадам практически никогда не пойдёт на компромисс, посчитав, что этим её ущемляют. Арина максимально не любит, когда она по доброте душевной раздаёт всем нравоучения, но к ним не прислушиваются. Поэтому друзей у такой дамочки практически нет, а в партнёрах часто оказывается мужчина инфантильный и на всё согласный.

Имя Ефросинья

Женщина по имени Ефросинья капризная и любит пилить. Фото © freepik

Фрося часто оказывается ходячей катастрофой. Нрав у обладательницы этого имени капризный. Женщина постоянно ворчит и учит жизни всех подряд, а вот себя считает идеальной. Поэтому критику воспринимает в штыки, отвечая на слова агрессией и скандалом. Ефросинья убеждена, что права всегда, а с годами эта уверенность только растёт. Выйдя замуж, девушка не отстанет от супруга, пока тот всё-таки не сделает именно так, как хочет она. Проще смириться и подчиниться, чем слушать каждый день упрёки или даже оскорбления.

Женское имя Лариса

Лариса всегда постоит за себя и не станет молчать даже тогда, когда нужно. Фото © freepik