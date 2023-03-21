"Инфоцыганка номер 1": Дана Борисова рассказала, к кому должны нагрянуть силовики после Лерчек и Митрошиной

Телеведущая Дана Борисова в беседе с РИА "ФедералПресс" назвала аферистами блогеров, против которых возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов. Она с радостью отметила, что наконец-то у правоохранителей нашлось время, чтобы разобраться с деятельностью всех инфлюенсеров, "продающих воздух и доящих своих подписчиков".

"Когда началась вся история с Чекалиными (блогер Лерчек и её муж Артём. — Прим. Лайфа), честное слово, я даже немного порадовалась. Потому что давно пора было разобраться с тем, что происходит. Налоги — это даже не обсуждается. Я была шокирована золотыми слитками и домами по миллиарду каждый стоимостью", — высказалась знаменитая блондинка.