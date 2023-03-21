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21 марта, 11:32

"Инфоцыганка номер 1": Дана Борисова рассказала, к кому должны нагрянуть силовики после Лерчек и Митрошиной

Дана Борисова назвала аферистами блогеров, которые "продают воздух и доят подписчиков"

Телеведущая Дана Борисова в беседе с РИА "ФедералПресс" назвала аферистами блогеров, против которых возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов. Она с радостью отметила, что наконец-то у правоохранителей нашлось время, чтобы разобраться с деятельностью всех инфлюенсеров, "продающих воздух и доящих своих подписчиков".

"Когда началась вся история с Чекалиными (блогер Лерчек и её муж Артём. — Прим. Лайфа), честное слово, я даже немного порадовалась. Потому что давно пора было разобраться с тем, что происходит. Налоги — это даже не обсуждается. Я была шокирована золотыми слитками и домами по миллиарду каждый стоимостью", — высказалась знаменитая блондинка.

Она также призналась, что ждёт не дождётся, когда силовики нагрянут с проверкой к Елене Блиновской. Борисова назвала её "инфоцыганкой номер один" и заявила, что вся деятельность блогерши вызывает у неё лишь раздражение. Вместе с тем Дана возмутилась, что многие инфлюенсеры ведут себя, мягко говоря, как цари: демонстрируют дорогие особняки и люксовые автомобили. При этом, пока блогеры понтуются цацками, обычные бабушки в деревнях отдают свои пенсии на помощь участникам СВО.

Кто такая блогер Митрошина, которой вслед за Лерчеком грозит тюрьма

Кто такая блогер Митрошина, которой вслед за Лерчеком грозит тюрьма

Напомним, вслед за громким делом блогерши Лерчек СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина та же — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 миллионов рублей.

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Telegram / Дана Борисова

Наталья Исакова
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