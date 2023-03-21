"Инфоцыганка номер 1": Дана Борисова рассказала, к кому должны нагрянуть силовики после Лерчек и Митрошиной
Дана Борисова назвала аферистами блогеров, которые "продают воздух и доят подписчиков"
Телеведущая Дана Борисова в беседе с РИА "ФедералПресс" назвала аферистами блогеров, против которых возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов. Она с радостью отметила, что наконец-то у правоохранителей нашлось время, чтобы разобраться с деятельностью всех инфлюенсеров, "продающих воздух и доящих своих подписчиков".
"Когда началась вся история с Чекалиными (блогер Лерчек и её муж Артём. — Прим. Лайфа), честное слово, я даже немного порадовалась. Потому что давно пора было разобраться с тем, что происходит. Налоги — это даже не обсуждается. Я была шокирована золотыми слитками и домами по миллиарду каждый стоимостью", — высказалась знаменитая блондинка.
Она также призналась, что ждёт не дождётся, когда силовики нагрянут с проверкой к Елене Блиновской. Борисова назвала её "инфоцыганкой номер один" и заявила, что вся деятельность блогерши вызывает у неё лишь раздражение. Вместе с тем Дана возмутилась, что многие инфлюенсеры ведут себя, мягко говоря, как цари: демонстрируют дорогие особняки и люксовые автомобили. При этом, пока блогеры понтуются цацками, обычные бабушки в деревнях отдают свои пенсии на помощь участникам СВО.
Напомним, вслед за громким делом блогерши Лерчек СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина та же — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 миллионов рублей.
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