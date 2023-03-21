Блогерша Митрошина не уплатила более 120 млн рублей налогов, и против неё возбудили дело
СК возбудил дело против блогера Митрошиной из-за неуплаты более 120 млн рублей налогов
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против блогерши Александры Митрошиной, которая подозревается в неуплате более 120 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, Митрошина, являясь ИП и работая по упрощённой схеме налогообложения, с октября 2020 по май 2022 года заработала существенно больше допустимого лимита и не стала переходить на обычную систему уплаты налогов. Кроме того, она использовала аффилированные ею ИП, чтобы скрыть свои доходы.
"Таким образом со своего расчётного счёта в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей", — отметили в ведомстве.
Следователи провели обыски по месту жительства блогерши и иных лиц, причастных к преступлению. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств дела.
Ранее же Лайф рассказывал о похожей истории, в которую угодила блогер Лерчек и её супруг Артём Чекалин. Против них завели уголовное дело из-за неуплаты 300 миллионов рублей налогов. По версии следствия, Валерия работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около трёх миллиардов рублей. В итоге Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы.