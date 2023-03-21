Блогерша Митрошина не уплатила более 120 млн рублей налогов, и против неё возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против блогерши Александры Митрошиной, которая подозревается в неуплате более 120 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





По версии следствия, Митрошина, являясь ИП и работая по упрощённой схеме налогообложения, с октября 2020 по май 2022 года заработала существенно больше допустимого лимита и не стала переходить на обычную систему уплаты налогов. Кроме того, она использовала аффилированные ею ИП, чтобы скрыть свои доходы.

"Таким образом со своего расчётного счёта в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей", — отметили в ведомстве.