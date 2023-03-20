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20 марта, 11:14

Пригожин возмутился высокими доходами блогера Лерчек и заявил, что она обесценивает профессию

Пригожин: Такие блогеры, как Лерчек, обесценивают профессию

<p>Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © VK / <a href="https://vk.com/lerchek_group" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ler_chek</a></p>

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © VK / ler_chek

Известный продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала НТВ возмутился из-за налогового скандала с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и отметил, что такие, как она, обесценивают профессию.

"Я всю жизнь работаю как собака. Клянусь. Мы с Лерой — как рабы на галерах. Мы работаем. Уважение, признание мы завоёвываем. К сожалению, подобного рода блогеры обесценивают профессию", — заметил Пригожин.

По его словам, многие получают образование и пытаются добиться результата, однако не обладают необходимой для этого наглостью. А есть те, кто, напротив, крайне наглы, но не имеют никакого образования.

Налоговый облом: За что блогерше-миллиардерше Лерчек грозит до 7 лет колоний

Налоговый облом: За что блогерше-миллиардерше Лерчек грозит до 7 лет колоний

Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы.

Артур Белкин
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