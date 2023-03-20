Пригожин возмутился высокими доходами блогера Лерчек и заявил, что она обесценивает профессию
Пригожин: Такие блогеры, как Лерчек, обесценивают профессию
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © VK / ler_chek
Известный продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала НТВ возмутился из-за налогового скандала с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и отметил, что такие, как она, обесценивают профессию.
"Я всю жизнь работаю как собака. Клянусь. Мы с Лерой — как рабы на галерах. Мы работаем. Уважение, признание мы завоёвываем. К сожалению, подобного рода блогеры обесценивают профессию", — заметил Пригожин.
По его словам, многие получают образование и пытаются добиться результата, однако не обладают необходимой для этого наглостью. А есть те, кто, напротив, крайне наглы, но не имеют никакого образования.
Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Кроме того, против четы блогеров возбуждено второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Счета миллионеров арестованы.