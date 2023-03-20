Пригожин возмутился высокими доходами блогера Лерчек и заявил, что она обесценивает профессию

Известный продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала НТВ возмутился из-за налогового скандала с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и отметил, что такие, как она, обесценивают профессию.

"Я всю жизнь работаю как собака. Клянусь. Мы с Лерой — как рабы на галерах. Мы работаем. Уважение, признание мы завоёвываем. К сожалению, подобного рода блогеры обесценивают профессию", — заметил Пригожин.