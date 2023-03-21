Блогера Митрошину год назад подозревали в неуплате 200 млн рублей налогов, но тогда она решила платить

Подозреваемая в неуплате более 120 миллионов рублей налогов блогер Александра Митрошина уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 миллионов. Соответствующие публикации имеются в соцсетях Митрошиной.

Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

Так, летом 2022 года она призналась, что будет оплачивать имеющиеся налоговые задолженности и "всегда работала честно, в белую, без намерения обмануть государство". Своих подписчиков она призывала не относиться к документации халатно, не привлекать к себе лишнего внимания и не доверять мнению лишь одного налогового юриста.

Блогер Александра Митрошина в Дубае. Фото © VK / Александра Митрошина / Продажи и продвижение

Судя по последним публикациям, сейчас блогерша находится за пределами РФ: Митрошина активно постит фотографии из Дубая. Информацию о её пребывании за границами России подтверждает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.