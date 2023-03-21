Кто такая блогер Митрошина, которой вслед за Лерчеком грозит тюрьма

Успешная бизнесвумен, живущая сейчас в Дубае на широкую ногу, вероятно, очень скоро распрощается не только с уютной квартиркой и любимым парнем, но и свободой. Второй раз за март 2023 года СК заводит уголовное дело на блогеров. Александра Митрошина подозревается в неуплате более чем 120 млн рублей. Как и в случае с Лерчек, по предположениям ведомства, использовался трюк с облегчённым налогообложением и ИП.

Кто такая блогер Александра Митрошина

Саша Митрошина — 28-летний блогер и предприниматель, фем-активистка и продажница разных курсов и марафонов. Она написала бестселлер "Продвижение личных блогов", создала сервис для покупки рекламы EasyPrBot и школу фитнеса "Точный фитнес". Пишет посты в "Телеграме", сидит в запрещённой в РФ соцсети и периодически скупает недвижимость в Дубае.

Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Карелии, в городе Петрозаводске. Окончила МГУ, факультет журналистики, и ВШЭ — медиапроизводство. Личным блогом начала заниматься с 2011 года: писала про автомобили, фитнес, технику, блогерство, даже пыталась хайпануть на теме феминизма. Но популярность никак не приходила, пришлось платить деньги. И только к 2020 году Александра стала более-менее узнаваемой среди остальных инфлюенсеров.

Известно, что Александра Митрошина до 2018 года состояла в отношениях с юношей по имени Константин. Потом пара рассталась, но блогер долго не горевала. Сейчас играет в любовь с Марком Селиверстовым. Он же по совместительству работает бизнес-консультантом и тоже пытается быть блогером.

Блогер Александра Митрошина: за что сядет

Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина использовала упрощённую систему налогообложения, в то время как с октября 2020-го по май 2022 года заработала на рекламе и продаже курсов по самообразованию сумму, превышающую лимит. Но бизнесвумен не стала платить положенные в этом случае налоги более чем в 120 млн рублей. Из-за этого в одной из квартир Митрошеной — по месту прописки — уже прошёл обыск.