Кто такая блогер Митрошина, которой вслед за Лерчеком грозит тюрьма
Кажется, после случая с Чекалиной, ФНС всерьёз заинтересовалась дивами из соцсетей, которые живут уж явно не по средствам, о которых отчитываются. На этот раз в центре событий Саша Митрошина.
Блогер Александр Митрошина. Обложка © VK / alexandramitroshina_vk
Успешная бизнесвумен, живущая сейчас в Дубае на широкую ногу, вероятно, очень скоро распрощается не только с уютной квартиркой и любимым парнем, но и свободой. Второй раз за март 2023 года СК заводит уголовное дело на блогеров. Александра Митрошина подозревается в неуплате более чем 120 млн рублей. Как и в случае с Лерчек, по предположениям ведомства, использовался трюк с облегчённым налогообложением и ИП.
Кто такая блогер Александра Митрошина
Саша Митрошина — 28-летний блогер и предприниматель, фем-активистка и продажница разных курсов и марафонов. Она написала бестселлер "Продвижение личных блогов", создала сервис для покупки рекламы EasyPrBot и школу фитнеса "Точный фитнес". Пишет посты в "Телеграме", сидит в запрещённой в РФ соцсети и периодически скупает недвижимость в Дубае.
Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Карелии, в городе Петрозаводске. Окончила МГУ, факультет журналистики, и ВШЭ — медиапроизводство. Личным блогом начала заниматься с 2011 года: писала про автомобили, фитнес, технику, блогерство, даже пыталась хайпануть на теме феминизма. Но популярность никак не приходила, пришлось платить деньги. И только к 2020 году Александра стала более-менее узнаваемой среди остальных инфлюенсеров.
Известно, что Александра Митрошина до 2018 года состояла в отношениях с юношей по имени Константин. Потом пара рассталась, но блогер долго не горевала. Сейчас играет в любовь с Марком Селиверстовым. Он же по совместительству работает бизнес-консультантом и тоже пытается быть блогером.
Блогер Александра Митрошина: за что сядет
Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина использовала упрощённую систему налогообложения, в то время как с октября 2020-го по май 2022 года заработала на рекламе и продаже курсов по самообразованию сумму, превышающую лимит. Но бизнесвумен не стала платить положенные в этом случае налоги более чем в 120 млн рублей. Из-за этого в одной из квартир Митрошеной — по месту прописки — уже прошёл обыск.
Сама Александра уверяет, что "всегда работала честно, вбелую, без намерения обмануть государство". В 2020 году Митрошина уже попадала под подозрения СК и ФНС, но тогда заявила следующее: "Что я буду делать? Оплачивать. Действовать в рамках закона, каким бы он ни был. Не пытаясь "порешать" вопрос и избежать оплаты". Но, видимо, на этот раз сыграть по-честному Интернет-дива не захотела. Теперь ей грозит уголовный срок и лишение свободы.