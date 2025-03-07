Юра Борисов сфотографировался со своим двойником на премии «Оскар»

Юра Борисов сфотографировался с композитором Дэниелом Блумбергом, с которым его перепутали фотограф на красной ковровой дорожке. Вероятно, на руку сыграло отсутствие причёски и схожесть нарядов. Фотография выложена в официальных соцсетях фильма «Анора».

Блумберг, кстати, получил статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший оригинальный саундтрек» за музыку к фильму «Бруталист». Его русский двойник остался без награды. Приз за лучшую мужскую роль второго плана взял Киран Калкин.