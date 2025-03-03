Найдите 5 отличий: Фотографы с «Оскара» перепутали Юру Борисова с зарубежным композитором

Фотографы с красной дорожки 97-й церемонии «Оскар» перепутали российского актёра Юру Борисова с композитором Дэниелом Блумбергом. Фотографии музыканта оказались подписаны неправильно. Вероятно, всё дело в схожести их причёсок, а точнее — их отсутствии, пишет Super.ru.

Композитора и актёра уже путали между собой фотографы с церемонии вручения премии BAFTA в середине февраля. Видимо, с тех пор, выводы они не сделали. Блумбергу, кстати, удалось выиграть в номинации «Лучший оригинальный саундтрек» за музыку к фильму «Бруталист».