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3 марта, 12:37

Найдите 5 отличий: Фотографы с «Оскара» перепутали Юру Борисова с зарубежным композитором

Юру Борисова перепутали с композитором Блумбергом на церемонии «Оскар»

Юра Борисов и Дэниел Блумберг. Обложка © TACC / AP

Юра Борисов и Дэниел Блумберг. Обложка © TACC / AP

Фотографы с красной дорожки 97-й церемонии «Оскар» перепутали российского актёра Юру Борисова с композитором Дэниелом Блумбергом. Фотографии музыканта оказались подписаны неправильно. Вероятно, всё дело в схожести их причёсок, а точнее — их отсутствии, пишет Super.ru.

Композитора и актёра уже путали между собой фотографы с церемонии вручения премии BAFTA в середине февраля. Видимо, с тех пор, выводы они не сделали. Блумбергу, кстати, удалось выиграть в номинации «Лучший оригинальный саундтрек» за музыку к фильму «Бруталист».

К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Награда ушла Кирану Калкину. Однако талант россиянина отметил сам Роберт Дауни – младший. Всего кинокартина Шона Бейкера забрала на прошедшей премии награды в пяти номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая актриса», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

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Полина Никифорова
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