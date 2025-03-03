Юра Борисов не получил «Оскар», статуэтка ушла Кирану Калкину

Российский актёр Юра Борисов не получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора» Шона Бейкера. Награда досталась Кирану Калкину за участие в картине «Настоящая боль» Джесси Айзенберга.

Вручение «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Видео © X / Variety

Всего на золотую статуэтку претендовали пять актёров: Юра Борисов, Киран Калкин, Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). Однако именно работа родного брата звезды фильма «Один дома» впечатлила жюри больше остальных. Это первый «Оскар» в его карьере.