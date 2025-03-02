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2 марта, 20:46

«Привет из будущего»: Юра Борисов и Марк Эйдельштейн «взяли» гигантский «Оскар»

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн «украли» гигантский «Оскар»

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн с «Оскаром». Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн с «Оскаром». Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel

Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн устроили курьёзную фотосессию для журнала USA Today в преддверии 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Исполнители ролей в фильме «Анора» Шона Бейкера украли гигантскую золотую статуэтку перед сувенирным магазином на Голливудском бульваре.

«Жили были два пацана или hi from the future (привет из будущего. — Прим. Life.ru)», — подписал кадры Эйдельштейн в соцсетях.

Кража «Оскара». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel

Путёвка на Мальдивы или бесплатная липосакция: Номинантов «Оскара» ждут подарки стоимостью до $2 млн
Путёвка на Мальдивы или бесплатная липосакция: Номинантов «Оскара» ждут подарки стоимостью до $2 млн

Церемония вручения премии «Оскар» состоится в Голливуде уже 2 марта (3 марта мск). Американские СМИ ранее писали, что шансы Борисова получить заветную статуэтку достигают 52%.

Илья Пушкарев
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