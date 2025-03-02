«Привет из будущего»: Юра Борисов и Марк Эйдельштейн «взяли» гигантский «Оскар»
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн «украли» гигантский «Оскар»
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн с «Оскаром». Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel
Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн устроили курьёзную фотосессию для журнала USA Today в преддверии 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Исполнители ролей в фильме «Анора» Шона Бейкера украли гигантскую золотую статуэтку перед сувенирным магазином на Голливудском бульваре.
«Жили были два пацана или hi from the future (привет из будущего. — Прим. Life.ru)», — подписал кадры Эйдельштейн в соцсетях.
Кража «Оскара». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel
Церемония вручения премии «Оскар» состоится в Голливуде уже 2 марта (3 марта мск). Американские СМИ ранее писали, что шансы Борисова получить заветную статуэтку достигают 52%.