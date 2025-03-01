The Hollywood Reporter оценил шансы «Аноры» с Юрой Борисовым забрать «Оскар»
THR: Фильм «Анора» с Юрой Борисовым может взять «Oскap» с вероятностью 52%
С вероятностью 52% фильм «Анора» под руководством Шона Бейкера, в котором снялись Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, может стать обладателем награды в категории «Лучший фильм». В то же время, номинацию на звание «Лучший актёр второго плана» пророчат не россиянину, а американцу Кирану Калкину за его работу в фильме «Настоящая боль». Предварительные результаты церемонии, основанные на наградах в других конкурсах, опубликовало издание The Hollywood Reporter (THR).
Фильм «Анора» рассказывает историю о стриптизёрше Эни, в которую влюбился сын русского олигарха Ваня. Вместе они улетают в Вегас, где поспешно женятся. Родители Вани проходят в ярость о такой новости и срочно вылетают в США. Они также отправляют к молодожёнам нью-йорского армянина, который должен был присматривать за их отпрыском.
Церемония вручения премии «Оскар-2025» состоится 2 марта в 19:00 по восточному времени США, что соответствует 03:00 3 марта по московскому времени.
Напомним, что Калкин уже обходил Юру Борисова, он получил награду премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». А 16 февраля Борисов посетил 78-ю церемонию вручения британской кинопремии BAFTA, где вновь рассчитывал на награду. Однако и там его обошёл младший брат Маколея Калкина. Теперь остался «Оскар».
Кадр из фильма «Анора» (2024). Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk