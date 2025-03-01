The Hollywood Reporter оценил шансы «Аноры» с Юрой Борисовым забрать «Оскар»

С вероятностью 52% фильм «Анора» под руководством Шона Бейкера, в котором снялись Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, может стать обладателем награды в категории «Лучший фильм». В то же время, номинацию на звание «Лучший актёр второго плана» пророчат не россиянину, а американцу Кирану Калкину за его работу в фильме «Настоящая боль». Предварительные результаты церемонии, основанные на наградах в других конкурсах, опубликовало издание The Hollywood Reporter (THR).

Фильм «Анора» рассказывает историю о стриптизёрше Эни, в которую влюбился сын русского олигарха Ваня. Вместе они улетают в Вегас, где поспешно женятся. Родители Вани проходят в ярость о такой новости и срочно вылетают в США. Они также отправляют к молодожёнам нью-йорского армянина, который должен был присматривать за их отпрыском.