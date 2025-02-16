Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Обложка © Gettyimages / Ian West
Номинированный на «Оскар» актёр Юрий Борисов посетил 78-ю церемонию вручения британской кинопремии BAFTA в компании своих коллег Марка Эйдельштейна и Майки Мэдисон. Звезда российских фильмов был представлен в категории «Лучший актёр второго плана».
Как стало известно, в этот раз нашему соотечественнику не придётся говорить речь на английском перед полным залом зрителей — награду получил Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль». В числе номинантов, помимо Борисова, были Эдвард Нортон за «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс за «Бруталиста», Джереми Стронг за фильм «Ученик. Восхождение Трампа» и Кларенс Маклин за игру в картине «Синг-Синг».
Кадр из фильма «Настоящая боль» с Киром Калкиным. Фото © «Настоящая боль», реж. и сцен. Джесси Айзенберг / Kinopoisk
Лучшим фильмом на не английском языке стала работа Жака Одиара «Эмилия Перес». Эта картина была номинирована в 11 категориях, включая «Лучший режиссёр», «Лучшая актриса второго плана» и «Лучший фильм». Премия за лучший сценарий была вручена фильму «Настоящая боль» Джесси Айзенберга, а награда за лучший адаптированный сценарий досталась команде фильма «Конклав» Эдварда Бергера.
Картина «Бруталист» Брэйди Корбе получила награду в категории «Лучший оригинальный саундтрек». Фильм «Дюна: часть вторая» Дени Вильнева завоевал BAFTA в номинациях «Лучший звук» и «Лучшие спецэффекты».
Напомним, российский артист Юра Борисов также был номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре». Ранее появилось трогательное видео с первой реакцией семьи актёра на его номинацию. Кроме того, Life.ru выяснил размер гонорара звезды.