«Сумма увеличилась в три раза»: Озвучен баснословный гонорар Юры Борисова

После выдвижения на премию «Оскар» за роль в «Аноре» гонорары Юры Борисова могут значительно вырасти, однако уже сейчас он получает до двух миллионов рублей за смену. Об этом заявил анонимный источник 360.ru. По его данным, ещё месяц назад актёр мог рассчитывать только на 600-800 тысяч рублей за съёмочный день.

«Если раньше смена Юры Борисова стоила 600-800 тысяч рублей, то месяц назад сумма увеличилась почти в три раза и достигла двух миллионов», — подчеркнул источник издания.