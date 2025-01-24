«Сумма увеличилась в три раза»: Озвучен баснословный гонорар Юры Борисова
360.ru: Юра Борисов может рассчитывать на два миллиона рублей за смену
Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора» (2024), режиссёр, сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk
После выдвижения на премию «Оскар» за роль в «Аноре» гонорары Юры Борисова могут значительно вырасти, однако уже сейчас он получает до двух миллионов рублей за смену. Об этом заявил анонимный источник 360.ru. По его данным, ещё месяц назад актёр мог рассчитывать только на 600-800 тысяч рублей за съёмочный день.
«Если раньше смена Юры Борисова стоила 600-800 тысяч рублей, то месяц назад сумма увеличилась почти в три раза и достигла двух миллионов», — подчеркнул источник издания.
При этом размер гонорара зависят от нескольких факторов: самого проекта, режиссёра, количества съёмочных дней. Юра Борисов очень серьёзно подходит к работе и, в отличие от многих коллег по сцене, не берёт несколько проектов одновременно. Кроме того, артист знакомится со сценарием полностью, а не только со своими репликами.
Напомним, фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года. Сам актёр стал номинантом премии США SAG Awards, также он поборется за премию BAFTA. Кроме того, Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в «Аноре». Кстати, реакцию звезды на номинацию на «Оскар» показали в эфире Good Morning America.