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Регион
8 января, 17:51

Юра Борисов стал номинантом премии США SAG Awards

Актёр Юра Борисов номинирован в США на SAG Awards за роль в фильме «Анора»

Юра Борисов. Обложка © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Юра Борисов. Обложка © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Российский актёр Юра Борисов был номинирован на ежегодную премию актёрской гильдии США SAG Awards за роль второго плана в фильме «Анора». Данные об этом следуют из заявления на сайте организации.

«Лучшая мужская роль второго плана:... Юра Борисов, фильм «Анора», — говорится в заявлении.

Фильм «Анора» рассказывает о проститутке, которая завязала роман с сыном русского бизнесмена. Известно, что церемония награждения запланирована на 23 февраля.

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Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера произвёл настоящий фурор в мире кино, сделав актёров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна одними из самых обсуждаемых артистов во всём мире. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а также была признана лучшей в 2024 году по версии портала IndieWire. Борисова даже номинировали на «Золотой глобус».

Николай Рюмин
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