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25 мая, 21:33

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм с российскими актёрами

"Золотую пальмовую ветвь" Канн получил фильм "Анора" с российскими актёрами

Актёры Ваче Товмасян, Марк Эйдельштейн, режиссёр Шон Бэйкер, актёры Майки Мэдисон, Юра Борисов, и Карен Карагулян (слева направо) на фотосессии съёмочной группы фильма "Анора" на 77-м Каннском кинофестивале. Обложка © ТАСС / EPA

Актёры Ваче Товмасян, Марк Эйдельштейн, режиссёр Шон Бэйкер, актёры Майки Мэдисон, Юра Борисов, и Карен Карагулян (слева направо) на фотосессии съёмочной группы фильма "Анора" на 77-м Каннском кинофестивале. Обложка © ТАСС / EPA

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм с российскими актёрами. Как следует из церемонии закрытия, трансляцию которой вёл телеканал France 2, победителем стала картина американского кинорежиссёра Шона Бейкера "Анора" (Anora, 2024).

Кинолента повествует о работнице секс-индустрии, путешествующей между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. На ней собирается жениться сын русского олигарха, однако семья жениха выступает против. В фильме сыграли российские актёры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, а также армянские артисты Ваче Товмасян и Карен Карагулян. Главную роль исполнила американка Майки Мэдисон.

Режиссёр победителя 77-го Каннского кинофестиваля Шон Бэйкер сообщил, что его фильм посвящается всем работницам секс-индустрии. По словам кинодеятеля, на его творчество повлияли Фрэнсис Форд Коппола и Дэвид Кроненберг.

"Я совершенно точно буду продолжать бороться за кинотеатры. Мы должны бороться за то, чтобы фильмы выходили на больших экранах. Мир должен помнить: фильмы на мобильном телефоне или дома кино не смотрят", — заявил Бейкер.

Победителями других основных номинаций стали:

  • Гран-при — "Эмилия Перес" (Франция)
  • Приз жюри — Мохамад Расулоф ("Семя священного инжира", Иран)
  • Приз за лучшую режиссуру — Мигел Гомеш ("Большое путешествие", Португалия)
  • Приз за лучший сценарий — "Вещество", Корали Фаржа (США)
  • Приз за лучшую мужскую роль — Джесси Племонс ("Виды доброты")
  • Приз за лучшую женскую роль — женский ансамбль фильма "Эмилия Перес" (Франция)
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Ранее Life.ru писал, что российская телеведущая и блогер Виктория Боня оказалась в чёрном списке Каннского кинофестиваля. По словам актёра Станислава Садальского, это произошло из-за торговли билетами на мероприятие.

Алексей Соловьёв
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