"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм с российскими актёрами. Как следует из церемонии закрытия, трансляцию которой вёл телеканал France 2, победителем стала картина американского кинорежиссёра Шона Бейкера "Анора" (Anora, 2024).

Кинолента повествует о работнице секс-индустрии, путешествующей между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. На ней собирается жениться сын русского олигарха, однако семья жениха выступает против. В фильме сыграли российские актёры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, а также армянские артисты Ваче Товмасян и Карен Карагулян. Главную роль исполнила американка Майки Мэдисон.

Режиссёр победителя 77-го Каннского кинофестиваля Шон Бэйкер сообщил, что его фильм посвящается всем работницам секс-индустрии. По словам кинодеятеля, на его творчество повлияли Фрэнсис Форд Коппола и Дэвид Кроненберг.

"Я совершенно точно буду продолжать бороться за кинотеатры. Мы должны бороться за то, чтобы фильмы выходили на больших экранах. Мир должен помнить: фильмы на мобильном телефоне или дома кино не смотрят", — заявил Бейкер.

Победителями других основных номинаций стали:

Гран-при — "Эмилия Перес" (Франция)

Приз жюри — Мохамад Расулоф ("Семя священного инжира", Иран)

Приз за лучшую режиссуру — Мигел Гомеш ("Большое путешествие", Португалия)

Приз за лучший сценарий — "Вещество", Корали Фаржа (США)

Приз за лучшую мужскую роль — Джесси Племонс ("Виды доброты")

Приз за лучшую женскую роль — женский ансамбль фильма "Эмилия Перес" (Франция)