"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм с российскими актёрами
"Золотую пальмовую ветвь" Канн получил фильм "Анора" с российскими актёрами
Актёры Ваче Товмасян, Марк Эйдельштейн, режиссёр Шон Бэйкер, актёры Майки Мэдисон, Юра Борисов, и Карен Карагулян (слева направо) на фотосессии съёмочной группы фильма "Анора" на 77-м Каннском кинофестивале. Обложка © ТАСС / EPA
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм с российскими актёрами. Как следует из церемонии закрытия, трансляцию которой вёл телеканал France 2, победителем стала картина американского кинорежиссёра Шона Бейкера "Анора" (Anora, 2024).
Кинолента повествует о работнице секс-индустрии, путешествующей между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. На ней собирается жениться сын русского олигарха, однако семья жениха выступает против. В фильме сыграли российские актёры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, а также армянские артисты Ваче Товмасян и Карен Карагулян. Главную роль исполнила американка Майки Мэдисон.
Режиссёр победителя 77-го Каннского кинофестиваля Шон Бэйкер сообщил, что его фильм посвящается всем работницам секс-индустрии. По словам кинодеятеля, на его творчество повлияли Фрэнсис Форд Коппола и Дэвид Кроненберг.
"Я совершенно точно буду продолжать бороться за кинотеатры. Мы должны бороться за то, чтобы фильмы выходили на больших экранах. Мир должен помнить: фильмы на мобильном телефоне или дома кино не смотрят", — заявил Бейкер.
Победителями других основных номинаций стали:
- Гран-при — "Эмилия Перес" (Франция)
- Приз жюри — Мохамад Расулоф ("Семя священного инжира", Иран)
- Приз за лучшую режиссуру — Мигел Гомеш ("Большое путешествие", Португалия)
- Приз за лучший сценарий — "Вещество", Корали Фаржа (США)
- Приз за лучшую мужскую роль — Джесси Племонс ("Виды доброты")
- Приз за лучшую женскую роль — женский ансамбль фильма "Эмилия Перес" (Франция)
Ранее Life.ru писал, что российская телеведущая и блогер Виктория Боня оказалась в чёрном списке Каннского кинофестиваля. По словам актёра Станислава Садальского, это произошло из-за торговли билетами на мероприятие.