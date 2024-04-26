В Москве объявлены победители 46-го Московского международного кинофестиваля

В пятницу, 26 апреля, в столице состоялась церемония закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Главный приз этого конкурса — золотая статуэтка Святого Георгия — достался картине "Стыд" режиссёра Мигеля Сальгадо. Лента является результатом совместного производства Мексики и Катара.

"Мы сняли этот фильм об очень серьёзной проблеме (о вовлечении молодёжи в деятельность преступных групп. — Прим. Life.ru), с которой мы боролись и продолжаем бороться в Мексике", — сказал Сальгадо в разговоре с журналистами.

Серебряную статуэтку Святого Георгия за лучшую российскую премьеру получил фильм Юлии Трофимовой "Лгунья". В ленте рассказывается о 17-летней девушке, обвинившей звезду в попытке изнасилования. Иранская кинолента "Дыхание холода" режиссёра Нахид Азизи Седиг стала обладателем приза зрительских симпатий. А спецприз жюри достался картине "Нирвана", которую снял Асиф Ислам из Бангладеш. Лучшим же короткометражным фильмом была признана кинолента "Партнёры" испанского режиссёра Хосе Марии Флореса.

Лучшей актрисой кинофестиваля признали немку Марику Бейкирх, сыгравшую в фильме "Шлимазл". А вот за лучшее исполнение мужской роли награждён Хуан Рамон Лопес, он сыграл главную роль в картине "Стыд".

Почётного "Золотого Святого Георгия" за вклад в мировой кинематограф удостоился российский режиссёр Сергей Урсуляк. Он известен постановками фильма "Праведник" (2023) и сериалов "Тихий Дон" (2015) и "Ликвидация" (2007).

Всего на ММКФ в этом году показали более двух сотен фильмов из 56 стран. За награды в основном конкурсе боролись 10 кинолент. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) был основан в 1935 году и проводится ежегодно. Его наградой является золотая статуэтка Святого Георгия. Она символизирует труд кинематографистов и их вклад в индустрию создания фильмов.