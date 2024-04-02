Кустурица рассказал Путину о планах снять триптих по русской классике

Сербский режиссёр Эмир Кустурица на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах снять триптих — три фильма по произведениям великих русских классиков — Фёдора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого. Такая идея к сценаристу пришла во время фестиваля в Ханты-Мансийске, где он принимал участие.

"Моя идея — сделать в новом мире некий русский триптих, три фильма. Первый называется "Инженер лёгких прогулок", это моя современная версия Достоевского. Потом [будет] Гоголь — "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Третий фильм будет по "Казакам" Льва Николаевича Толстого", — поделился творческими планами Кустурица.

При этом 69-летний режиссёр не исключил, что задуманный триптих и экранизация романа Евгения Водолазкина "Лавр" станут заключительными работами в его карьере.