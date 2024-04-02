Путин на встрече с Кустурицей поддержал его аналогию между усташами и бандеровцами

Президент России Владимир Путин согласился с оценками сербского режиссёра Эмира Кустурицы, который провёл аналогию между украинскими бандеровцами и хорватскими ультранационалистами усташами. По словам главы государства, то, что происходило в Югославии в годы Второй мировой войны, и то, что происходит сейчас на Украине, — это весьма похожие явления. Российский лидер подчеркнул, что его оценки в этом плане совпадают со взглядами режиссёра.

Путин встретился с Эмиром Кустурицей в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, — возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, предание им новой жизни в сегодняшнем дне — это всё очень похожие явления", — сказал Путин, обращаясь к Кустурице.

Глава государства во время встречи с сербским режиссёром также обратил внимание на то, что идеология фашизма до сих пор жива, и сегодня используется Западом в геополитических интересах. Вместе с тем Путин отметил, что все происходившие за последнее время теракты стоят в одном ряду с проявлениями нацизма. Именно возвеличивание фашистских идей прошлого приводит к подобным трагедиям, убеждён президент.

Отметим, что представителей хорватских националистических движений принято называть усташами — в честь одноимённого хорватского фашистского движения в годы Второй мировой войны, члены которого воевали на стороне гитлеровской Германии. Кроме того, усташи во главе с Анте Павеличем причастны к массовому геноциду. Больше всего от них пострадали сербы, евреи и цыгане. В общей сложности за годы войны хорватские националисты убили до 700 тысяч человек.