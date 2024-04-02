Кустурица на встрече с Путиным рассказал, что творили бандеровцы в Хорватии

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 2 апреля, встретился с сербским режиссёром Эмиром Кустурицей. Во время беседы сценарист поблагодарил президента за историческую справедливость и дал свою оценку событиям, происходящим на Украине.

Кустурица на встрече с Путиным дал свою оценку происходящим на Украине событиям. Видео © Life.ru

"Я хочу вас поблагодарить за вашу личную историческую справедливость. То, что сейчас на Украине происходит, — это борьба для нас. Мы, кто видел, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии, когда они выгнали 230 тысяч сербов. Я думаю, что эта аналогия очень важна для всех", — отметил он.

В свою очередь Путин обратил внимание, что западные страны винят Москву в кончине колониализма в мире. Как подчеркнул глава государства, такого развития событий нельзя было избежать.

"Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. Это совсем не так", — указал президент, добавив, что действия СССР ускоряли такой процесс, однако он был неизбежен.