"Наш народ их ненавидит": Кустурица рассказал про отношение сербов к НАТО

Известный во всём мире режиссёр Эмир Кустурица рассказал о том, что жители Сербии буквально ненавидят Североатлантический альянс. Как заявил деятель киноискусств в интервью газете "Известия", сербы до сих пор помнят случившуюся 25 лет назад бомбёжку Югославии.

"Наш народ их ненавидит. НАТО для нас [совершило] преступление, которое невозможно забыть", — заявил Кустурица.

В то же время собеседник издания предположил, что травмирующий опыт от произошедших четверть века назад событий можно пережить, если попытаться понять причины агрессии НАТО. Он считает, что это был стратегический ход Запада после развала Советского Союза. Кустурица убеждён, что тогда страны – члены Североатлантического альянса хотели показать всем, "кто в Европе босс", однако время показало, что "боссом оказалась Сербия", так как Белград смог дать достойный отпор глобалистам.