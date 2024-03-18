"Лучшее и единственное решение": Кустурица объяснил, почему Путин одержал победу на выборах
Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах в РФ в условиях угрозы НАТО
Владимир Путин был лучшим кандидатом на президентских выборах, и голосование за него стало единственно верным решением для граждан на фоне того, как НАТО подбирается всё ближе к границам Российской Федерации. Такое заявление сделал сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица.
"В тот момент, когда западные элиты ведут себя так, будто мир не существует как возможность окончания войны, когда НАТО приближается к границам России, Владимир Владимирович — лучшее и единственное решение на место президента РФ", — сказал знаменитый кинорежиссёр, его цитирует РИА "Новости".
Он назвал это важной победой, которая подтверждает последовательность российской политики обороны, роста экономики вопреки зверским санкциям, под которыми живёт Россия.
Кстати, говоря о том, что НАТО всё ближе подходит к российским границам, сегодня в европейской прессе появилась информация о строительстве новой крупной базы альянса у побережья Чёрного моря. Стоимость объекта в Румынии оценивается в 2,5 миллиарда евро, а разместиться на нём смогут 10 тысяч военнослужащих.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров