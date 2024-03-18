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18 марта, 12:08

"Лучшее и единственное решение": Кустурица объяснил, почему Путин одержал победу на выборах

Кустурица назвал Путина лучшим решением на выборах в РФ в условиях угрозы НАТО

Владимир Путин был лучшим кандидатом на президентских выборах, и голосование за него стало единственно верным решением для граждан на фоне того, как НАТО подбирается всё ближе к границам Российской Федерации. Такое заявление сделал сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица.

"В тот момент, когда западные элиты ведут себя так, будто мир не существует как возможность окончания войны, когда НАТО приближается к границам России, Владимир Владимирович — лучшее и единственное решение на место президента РФ", сказал знаменитый кинорежиссёр, его цитирует РИА "Новости".

Он назвал это важной победой, которая подтверждает последовательность российской политики обороны, роста экономики вопреки зверским санкциям, под которыми живёт Россия.

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Кстати, говоря о том, что НАТО всё ближе подходит к российским границам, сегодня в европейской прессе появилась информация о строительстве новой крупной базы альянса у побережья Чёрного моря. Стоимость объекта в Румынии оценивается в 2,5 миллиарда евро, а разместиться на нём смогут 10 тысяч военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Юрий Лысенко
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