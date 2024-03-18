Владимир Путин был лучшим кандидатом на президентских выборах, и голосование за него стало единственно верным решением для граждан на фоне того, как НАТО подбирается всё ближе к границам Российской Федерации. Такое заявление сделал сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица.

"В тот момент, когда западные элиты ведут себя так, будто мир не существует как возможность окончания войны, когда НАТО приближается к границам России, Владимир Владимирович — лучшее и единственное решение на место президента РФ", — сказал знаменитый кинорежиссёр, его цитирует РИА "Новости".

Он назвал это важной победой, которая подтверждает последовательность российской политики обороны, роста экономики вопреки зверским санкциям, под которыми живёт Россия.