"Всё возможно": Путин ответил о возможной отправке войск НАТО на Украину

Россия не исключает возможную отправку войск НАТО на Украину, однако предупреждает, что такой конфликт приблизит третью мировую войну. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Путин.

Путин ответил на вопрос о войсках НАТО на Украине. Видео © Life.ru

"Всё возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-то заинтересован", — ответил глава государства на вопрос корреспондента Reuters.

Российский лидер добавил, что Москва знает о присутствии сил альянса на Украине, однако ничего хорошего там для них не происходит, ведь они погибают в большом количестве.