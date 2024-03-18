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17 марта, 22:02

Путин: Вопрос о том, с кем Россия будет договариваться на Украине, пока без ответа

Вопрос о том, с кем Россия будет договариваться на Украине, ещё ждёт ответа. Об этом заявил журналистам действующий российский лидер Владимир Путин после встречи с активом своего избирательного штаба в Гостином Дворе. У Путина спросили, с кем будет вести диалог Москва после того, как Владимир Зеленский отменил выборы на Украине.

"Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом", — ответил лидирующий на выборах в России кандидат.

Уволенный Залужный мог разгромить Зеленского, если бы выборы прошли сегодня
Уволенный Залужный мог разгромить Зеленского, если бы выборы прошли сегодня

Напомним, что полномочия Зеленского заканчиваются 20 мая 2024 года, он хочет продлить их без проведения выборов на Украине.

Марина Калегина
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