Путин: Вопрос о том, с кем Россия будет договариваться на Украине, пока без ответа

Вопрос о том, с кем Россия будет договариваться на Украине, ещё ждёт ответа. Об этом заявил журналистам действующий российский лидер Владимир Путин после встречи с активом своего избирательного штаба в Гостином Дворе. У Путина спросили, с кем будет вести диалог Москва после того, как Владимир Зеленский отменил выборы на Украине.