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27 февраля, 16:10

Офис Зеленского направит в Конституционный суд обращение насчёт его полномочий

Офис Зеленского планирует направить в Конституционный суд Украины обращение насчёт его полномочий, которые истекают 20 мая 2024 года. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источник.

Авторы обращения хотят задать судьям несколько вопросов, в частности, разрешает ли украинская конституция проведение президентских выборов во время военного положения. Кроме того, их интересует легитимность полномочий Зеленского по истечении пятилетнего срока пребывания на посту. К слову, сам Зеленский неоднократно заявлял, что президентские выборы на Украине проводиться в ближайшее время не будут.

А ранее Life.ru писал, что в Верховной раде подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения парламентских и президентских выборов на Украине до завершения боевых действий. В ней уточняется, что выборы можно будет организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Поэтому выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся, так как это запрещено законом.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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