Все фракции Рады подписали декларацию о запрете выборов во время боевых действий

Парламентарии всех фракций Верховной рады поставили подписи под документом, в котором говорится, что на Украине не должны проводиться ни парламентские, ни президентские выборы до завершения боевых действий. Документ публикует украинское издание "Страна.ua".

В декларации сказано, что выборы можно будет проводить не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. По версии украинского издания, депутаты поставили подписи под документом после завершения встречи "Диалог Жана Моне", которая была проведена 10–12 ноября в населённом пункте Турья Пасека в Закарпатье. На этом мероприятии присутствовали все представители фракций и групп украинского парламента, а Евросоюз был представлен делегацией за лидерством экс-председателя Европарламента Пэта Кокса.

Как объяснил изданию один из нардепов, имя которого не называется, после подписания этого заявления провести через Раду решение о назначении выборов будет намного сложнее. Теперь противники выборов смогут апеллировать к Европарламенту.