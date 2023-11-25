В Раде заявили о необходимости референдума по переговорам с РФ

Все договорённости по конфликту на Украине должны проходить через референдум. Об этом заявил лидер фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум", — сказал парламентарий в интервью телеканалу "1+1".