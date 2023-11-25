В Раде заявили о необходимости референдума по переговорам с РФ
Арахамия: Соглашения по украинскому конфликту должны пройти через референдум
Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Все договорённости по конфликту на Украине должны проходить через референдум. Об этом заявил лидер фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
"Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум", — сказал парламентарий в интервью телеканалу "1+1".
Как ранее писал Лайф, Арахамия объяснил роль бывшего британского премьера Бориса Джонсона в отказе Украины от мира с Россией весной 2022 года. По его словам, Киев не хотел менять конституцию, где прописан блоковый статус страны, а тогдашний британский премьер подлил масла в огонь, убедив, что нужно воевать, а не подписывать договоры.