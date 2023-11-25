Арахамия объяснил роль Джонсона в отказе Украины от мира с Россией весной 2022-го
Давид Арахамия: Конфликт на Украине мог закончиться весной 2022 года
Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Обложка © Telegram / Давид Арахамiя
Конфликт России и Украины мог бы завершиться весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтралитет и не вмешался бывший британский премьер Борис Джонсон. Об этом в интервью телеканалу "1+1" рассказал лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Они (россияне. — Прим. Лайфа) были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное", — пояснил парламентарий.
Украина не согласилась на прекращение огня, поскольку не хотела менять конституцию, где прописан блоковый статус страны. Кроме того, по словам Арахамии, не было уверенности, что россияне выполнят договорённости. А приехавший в Киев Борис Джонсон подлил масла в огонь, заявив, что не надо ничего с Россией подписывать, лучше "просто воевать".
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что часть населения Украины готова пожертвовать территориями, лишь бы наконец достичь мира с Россией и завершить конфликт. А издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ информировало, что США и Германия хотят вынудить Владимира Зеленского начать переговоры.