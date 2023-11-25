Арахамия объяснил роль Джонсона в отказе Украины от мира с Россией весной 2022-го

Конфликт России и Украины мог бы завершиться весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтралитет и не вмешался бывший британский премьер Борис Джонсон. Об этом в интервью телеканалу "1+1" рассказал лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Они (россияне. — Прим. Лайфа) были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное", — пояснил парламентарий.