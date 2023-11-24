США и Германия хотят вынудить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ. Указывается, что они не планируют убеждать его напрямую, отдав предпочтение ограниченной помощи.

"Германо-американский план — поставлять Киеву именно то оружие и именно в том количестве, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но [она] была бы неспособна отвоевать завоёванные территории", — пишет газета.

По словам источника издания, в результате Зеленский сам и без требования извне должен понять, что "дальше так продолжаться не может". Там ожидается, что он по собственной воле скажет украинцам, что пора бы уже сесть за стол переговоров.

Причём у США и Германии есть и план Б — замороженный конфликт без конечного соглашения между сторонами.