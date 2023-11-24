Сбреет бородёнку и оденется медсестрой: Зеленского уличили в подготовке плана побега из Киева
Подполковник МВД Иванников: Зеленский хочет сбежать с Украины в женской одежде
На фоне обострения конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным Владимир Зеленский хочет незаметно покинуть страну и придумывает план побега. Об этом сообщает военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников со ссылкой на данные польской разведки.
"Зеленский, по информации польской разведки, готовит план побега из Киева. В случае обострения конфликта с Залужным события могут развиваться молниеносно", — приводит его слова Ura.ru.
Как отметил Иванников, главком ВСУ и его окружение обладают серьёзным административным военным ресурсом, благодаря которому вполне могут вышвырнуть Зеленского силой. Кстати, это прекрасно знает и он сам, поэтому испытывает колоссальнейшее давление и чувствует себя как "крыса под лопатой".
А говоря о побеге, военный отметил, что рассматривается несколько вариантов. Например, Зеленский может незаметно выехать за пределы страны на американской дипломатической машине. Или же "сбрить свою бородёнку" и переодеться в медсестру или любую другую женщину. Опыт переодеваний у него, к счастью, есть.
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Как уже рассказывал Лайф, в начале ноября Залужный сделал шокирующее заявление о том, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва ВСУ ждать уже не стоит. При этом Зеленский с его словами не согласился и объявил о будущих планах наступления. В результате их разногласий погиб помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Загадочным образом тот подорвался на гранате, подаренной на день рождения.
При этом политологи уверены, что победу в противостоянии, несомненно, одержит Залужный, поскольку у него намного больше возможностей для решения конфликта невоенными методами. Между тем помощник замминистра обороны США уверен, что Зеленский начал "готовить почву" для устранения соперника. Он, кстати, уже публично наехал на оппонента и призвал его бросить политику.
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