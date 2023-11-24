Сбреет бородёнку и оденется медсестрой: Зеленского уличили в подготовке плана побега из Киева

На фоне обострения конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным Владимир Зеленский хочет незаметно покинуть страну и придумывает план побега. Об этом сообщает военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников со ссылкой на данные польской разведки.

"Зеленский, по информации польской разведки, готовит план побега из Киева. В случае обострения конфликта с Залужным события могут развиваться молниеносно", — приводит его слова Ura.ru.

Как отметил Иванников, главком ВСУ и его окружение обладают серьёзным административным военным ресурсом, благодаря которому вполне могут вышвырнуть Зеленского силой. Кстати, это прекрасно знает и он сам, поэтому испытывает колоссальнейшее давление и чувствует себя как "крыса под лопатой".