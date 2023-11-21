"Офицерам нельзя, а комикам можно?": Зеленскому напомнили о его прошлом в ответ на критику Залужного

Офицеры и генералы не раз становились главами государств. Об этом сказал публицист Владимир Корнилов, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что военные не должны заниматься политикой во время боевых действий. Эксперт удивился такой позиции.

"Мы знаем немало успешных примеров, когда генералы становились президентами. Вряд ли они менее подготовлены, чем какой-нибудь недоучившийся выпускник КВН и студент Криворожского вуза. У Зеленского не возникло ни единого вопроса о том, как глупо он звучит, заявляя подобное", — указал Корнилов в беседе с телеканалом "360".

Эксперт добавил, что тот же главком ВСУ Валерий Залужный пользуется прямой поддержкой Пентагона. Поэтому не стоит удивляться недавнему приезду главы американского ведомства Ллойда Остина в Киев. Корнилов напомнил, что именно США занимаются кадрами на Украине.