"Офицерам нельзя, а комикам можно?": Зеленскому напомнили о его прошлом в ответ на критику Залужного
Публицист Корнилов: Зеленский бредит, говоря о пережитых покушениях
Офицеры и генералы не раз становились главами государств. Об этом сказал публицист Владимир Корнилов, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что военные не должны заниматься политикой во время боевых действий. Эксперт удивился такой позиции.
"Мы знаем немало успешных примеров, когда генералы становились президентами. Вряд ли они менее подготовлены, чем какой-нибудь недоучившийся выпускник КВН и студент Криворожского вуза. У Зеленского не возникло ни единого вопроса о том, как глупо он звучит, заявляя подобное", — указал Корнилов в беседе с телеканалом "360".
Эксперт добавил, что тот же главком ВСУ Валерий Залужный пользуется прямой поддержкой Пентагона. Поэтому не стоит удивляться недавнему приезду главы американского ведомства Ллойда Остина в Киев. Корнилов напомнил, что именно США занимаются кадрами на Украине.
При этом публицист указал, что Россию устраивает слабый Зеленский, так как на его место может прийти кто-то более серьёзный. По словам Корнилова, для Москвы нет смысла совершать пять-шесть покушений на Зеленского, как бредится ему самому. А вот что в действительности может произойти в Киеве, так это военный переворот, и Зеленский это знает. Поэтому он так тщательно пытается перенести фокус внимания с Украины на Израиль, отметил Корнилов.
Ранее Лайф писал, что Зеленский публично наехал на Залужного и призвал его бросить политику. Конфликт между ними вышел в публичное поле после того, как Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ и объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. На фоне их публичного конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября, в свой день рождения.
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