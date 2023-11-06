Помощник Залужного насмерть подорвался на гранате, его сын тяжело ранен
СМИ: Помощник Залужного умер от подрыва гранаты у себя дома в Киевской области
В Киевской области Украины у себя дома умер помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, подорвавшись на гранате. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на спикера МВД Незалежной Марьяну Реву.
"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали", — говорится в сообщении.
СМИ, ссылаясь на источники, утверждают, что погибшим был помощник Залужного Геннадий Частяков. Во время подрыва боеприпаса дома находились также его жена и дочь. По предварительным данным, они не ранены.
А ранее стало известно о гибели на Украине британского наёмника Кристофера Перримана, который воевал за киевский режим и восхвалял работу российской артиллерии.
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