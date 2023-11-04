На Украине погиб воевавший за ВСУ британский наёмник Перриман
Sun: Восхитившийся работой артиллерии ВС РФ британский наёмник погиб на Украине
Британский наёмник Кристофер Перриман. Обложка © Х / DOGDEGA
Стало известно о гибели на Украине британского наёмника Кристофера Перримана, который воевал за киевский режим и восхвалял работу российской артиллерии, пишет Sun.
"Бывший снайпер британской армии погиб в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине", — говорится в публикации.
Стоит отметить, что он имел 16-летний опыт службы в королевских войсках, находился в командировках в Ираке и Косове. В беседе с корреспондентами газеты Express ранее Перриман похвалил работу российской артиллерии и призвал коллективный Запад направить Киеву больше тяжёлого оружия и экипировки, поскольку артиллерийские атаки удаются военным ВС РФ "невероятно хорошо".
Недавно наёмник из США Мэттью Вандайк рассказал, что в рядах Вооружённых сил Украины погибло много граждан Соединённых Штатов. По его словам, во время боёв убито около 510 американцев.