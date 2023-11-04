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Регион
Опубликовано 4 ноября 2023, 03:01
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На Украине погиб воевавший за ВСУ британский наёмник Перриман

Sun: Восхитившийся работой артиллерии ВС РФ британский наёмник погиб на Украине

Британский наёмник Кристофер Перриман. Обложка © Х / DOGDEGA

Британский наёмник Кристофер Перриман. Обложка © Х / DOGDEGA

Стало известно о гибели на Украине британского наёмника Кристофера Перримана, который воевал за киевский режим и восхвалял работу российской артиллерии, пишет Sun.

"Бывший снайпер британской армии погиб в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине", — говорится в публикации.

Стоит отметить, что он имел 16-летний опыт службы в королевских войсках, находился в командировках в Ираке и Косове. В беседе с корреспондентами газеты Express ранее Перриман похвалил работу российской артиллерии и призвал коллективный Запад направить Киеву больше тяжёлого оружия и экипировки, поскольку артиллерийские атаки удаются военным ВС РФ "невероятно хорошо".

Появились шокирующие подробности гибели пропавшего британского наёмника
Появились шокирующие подробности гибели пропавшего британского наёмника

Недавно наёмник из США Мэттью Вандайк рассказал, что в рядах Вооружённых сил Украины погибло много граждан Соединённых Штатов. По его словам, во время боёв убито около 510 американцев.

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Алексей Соловьёв
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