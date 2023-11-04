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4 ноября, 03:01

На Украине погиб воевавший за ВСУ британский наёмник Перриман

Sun: Восхитившийся работой артиллерии ВС РФ британский наёмник погиб на Украине

<p>Британский наёмник Кристофер Перриман. Обложка © Х / <a href="https://twitter.com/dogdega" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DOGDEGA</a></p>

Британский наёмник Кристофер Перриман. Обложка © Х / DOGDEGA

Стало известно о гибели на Украине британского наёмника Кристофера Перримана, который воевал за киевский режим и восхвалял работу российской артиллерии, пишет Sun.

"Бывший снайпер британской армии погиб в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине", — говорится в публикации.

Стоит отметить, что он имел 16-летний опыт службы в королевских войсках, находился в командировках в Ираке и Косове. В беседе с корреспондентами газеты Express ранее Перриман похвалил работу российской артиллерии и призвал коллективный Запад направить Киеву больше тяжёлого оружия и экипировки, поскольку артиллерийские атаки удаются военным ВС РФ "невероятно хорошо".

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Недавно наёмник из США Мэттью Вандайк рассказал, что в рядах Вооружённых сил Украины погибло много граждан Соединённых Штатов. По его словам, во время боёв убито около 510 американцев.

Алексей Соловьёв
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