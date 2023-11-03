Американский наёмник рассказал о массовой гибели граждан США в рядах ВСУ
Наёмник Вандайк: В рядах ВСУ погибло около 510 американцев
В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибло много граждан Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил наёмник из США Мэттью Вандайк в интервью каналу Judging Freedom на "Ютубе". По его словам, во время боёв убито около 510 американцев.
"Около 510 американцев были убиты, ещё несколько человек получили ранения", — отметил он.
Как сообщает kp.ru, Вандайк добавил, что в наёмничесих батальонах погибло также множество граждан Европы. По словам американского наёмника, надежды бойцов не оправдались и всё идёт "не так хорошо". Он добавил, что военные ВСУ признали тупик в наступлении.
Ранее Лайф писал о том, что с начала проведения СВО на Украине на стороне ВСУ воевало примерно десять тысяч иностранных наёмников. Три тысячи из них уже уничтожены. Пять тысяч наёмников покинули территорию Украины в период проведения спецоперации.
Getty Images / Sean Gallup