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3 ноября, 14:53

Американский наёмник рассказал о массовой гибели граждан США в рядах ВСУ

Наёмник Вандайк: В рядах ВСУ погибло около 510 американцев

В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибло много граждан Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил наёмник из США Мэттью Вандайк в интервью каналу Judging Freedom на "Ютубе". По его словам, во время боёв убито около 510 американцев.

"Около 510 американцев были убиты, ещё несколько человек получили ранения", — отметил он.

Как сообщает kp.ru, Вандайк добавил, что в наёмничесих батальонах погибло также множество граждан Европы. По словам американского наёмника, надежды бойцов не оправдались и всё идёт "не так хорошо". Он добавил, что военные ВСУ признали тупик в наступлении.

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Ранее Лайф писал о том, что с начала проведения СВО на Украине на стороне ВСУ воевало примерно десять тысяч иностранных наёмников. Три тысячи из них уже уничтожены. Пять тысяч наёмников покинули территорию Украины в период проведения спецоперации.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Илья Суриков
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