Раскрыто число наёмников, воевавших за ВСУ с начала спецоперации

С начала проведения специальной военной операции на Украине на стороне ВСУ воевало примерно десять тысяч иностранных наёмников. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, три тысячи из них уже уничтожены.

"Ориентировочно около десяти тысяч наёмников всего воевало в рядах ВСУ. Из них уничтожено до трёх тысяч", — сообщил он.

При этом он отметил, что пять тысяч из них покинули территорию Украины в период проведения спецоперации. К тому же после обострения конфликта на Ближнем Востоке их отток лишь увеличился. По словам источника агентства, наёмникам из стран НАТО выгоднее воевать там, нежели на Украине, где "театр военных действий отличается большой сложностью".

Лайф сообщал, что российские военные продолжают наносить удары по украинским объектам и складам с иностранными наёмниками. За минувшую неделю они уничтожили склады, где хранились беспилотные катера ВСУ, цеха по сборке ракет. Также удар нанесён по местам дислокации нацбата "Азов"*.