Российский боец спецназа с позывным Скала заявил, что среди наёмников Вооружённых сил Украины есть даже афроамериканцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали. Трофей находим, изучаем, понимаем, что наши образцы вооружения зачастую лучше намного, хоть, может, и немного устаревшие, но они наиболее практичные, лучше себя ведут в данной местности", — рассказал он.