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Регион
Опубликовано 23 октября 2023, 08:22
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Российский спецназовец рассказал об афроамериканцах среди наёмников ВСУ

Российский боец спецназа с позывным Скала заявил, что среди наёмников Вооружённых сил Украины есть даже афроамериканцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали. Трофей находим, изучаем, понимаем, что наши образцы вооружения зачастую лучше намного, хоть, может, и немного устаревшие, но они наиболее практичные, лучше себя ведут в данной местности", — рассказал он.

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ВС РФ уничтожили несколько подразделений "Азова"* с инструкторами и наёмниками

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские военные по-прежнему фиксируют нахождение на поле боя в составе украинских войск иностранных наёмников и инструкторов. При этом ВС РФ продолжают наносить удары по их пунктам дислокации.

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Getty Images / Wolfgang Schwan

Александра Вишнякова
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