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Регион
Опубликовано 15 сентября 2023, 10:10
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Путин заявил о пленении очередных иностранных наёмников ВСУ

Российская сторона по-прежнему продолжает фиксировать нахождение на поле боя в составе украинских войск иностранных наёмников и инструкторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

"Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наёмников, иностранных инструкторов", — отметил российский лидер.

Вместе с тем президент подчеркнул, что на днях в очередной раз наши бойцы взяли в плен некоторых из них.

Путин заявил о широком применении ВСУ кассетных боеприпасов в зоне СВО
Путин заявил о широком применении ВСУ кассетных боеприпасов в зоне СВО

А ранее немецкий наёмник рассказал о размере зарплаты, которая выплачивается иностранным бойцам за поддержку ВСУ. По словам выходца из ФРГ, большинство его коллег довольствуются 2000–2500 евро в месяц (порядка 205–255 тысяч рублей. — Прим. Лайфа).

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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