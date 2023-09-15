Путин заявил о пленении очередных иностранных наёмников ВСУ

Российская сторона по-прежнему продолжает фиксировать нахождение на поле боя в составе украинских войск иностранных наёмников и инструкторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

"Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наёмников, иностранных инструкторов", — отметил российский лидер.

Вместе с тем президент подчеркнул, что на днях в очередной раз наши бойцы взяли в плен некоторых из них.