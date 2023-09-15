Путин заявил о широком применении ВСУ кассетных боеприпасов в зоне СВО
Вооружённые силы Украины (ВСУ) активно используют кассетные боеприпасы в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Применяются, и самым широким образом. Но я же уже это комментировал, мне здесь добавить нечего", — подчеркнул Путин, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Напомним, 7 июля американское Минобороны сообщило о поставках Киеву кассетных боеприпасов. 13 июля ведомство подтвердило их передачу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что ещё недавно Вашингтон называл использование кассетных бомб военным преступлением. 20 июля СМИ передали, что украинская армия начала применять данное оружие, в том числе для обстрела городов, из-за чего погибают мирные граждане. При этом украинский президент Владимир Зеленский уверял, что кассетные бомбы будут применяться исключительно по военным целям.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo