Пентагон официально объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов
Пентагон официально объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи. Заявление озвучил на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
"В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы", — заявил Кол.
При этом количество переданных Украине кассетных боеприпасов объявлять представитель Пентагона не стал. Он пояснил, что у Вашингтона есть "сотни тысяч таких боеприпасов, но я не буду говорить про точное число, чтобы не давать информацию России".
Кроме кассетных бомб в новый пакет помощи также войдут боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и другое вооружение. Передадут Киеву новый пакет помощи в ближайшее время, добавили в Пентагоне.
Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, при разрыве которых высвобождаются снаряды меньшего размера. Их применение крайне опасно, так как неразорвавшиеся снаряды могут убивать или ранить мирных жителей ещё долгое время после окончания боевых действий. Именно по этой причине каccетные бомбы запрещены конвенцией от 2008 года. К документу присоединилось 123 государства, в том числе и Украина.
Лайф напоминает: 6 июля американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена якобы согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов. Однако позже в Белом доме заявили, что власти США всё ещё рассматривают вопрос. Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что, если Вашингтон всё же примет такое решение, это станет очередным шагом к эскалации.
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