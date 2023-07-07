Пентагон официально объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов

Пентагон официально объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи. Заявление озвучил на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы", — заявил Кол.

При этом количество переданных Украине кассетных боеприпасов объявлять представитель Пентагона не стал. Он пояснил, что у Вашингтона есть "сотни тысяч таких боеприпасов, но я не буду говорить про точное число, чтобы не давать информацию России".

Кроме кассетных бомб в новый пакет помощи также войдут боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и другое вооружение. Передадут Киеву новый пакет помощи в ближайшее время, добавили в Пентагоне.