В Белом доме отреагировали на сообщения СМИ о поставке Киеву кассетных боеприпасов

Власти США всё ещё рассматривают вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов, официальных объявлений на этот счёт пока нет. Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

"Этот вопрос находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить", — цитирует Бейтса ТАСС.

Напомним, ранее сегодня американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена якобы согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов. По данным издания, официально об этом объявят в ближайшее время. Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что, если Вашингтон всё же примет такое решение, это станет очередным шагом к эскалации.