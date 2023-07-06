В Белом доме отреагировали на сообщения СМИ о поставке Киеву кассетных боеприпасов
Белый дом: США всё ещё изучают вопрос о поставке Киеву кассетных боеприпасов
Власти США всё ещё рассматривают вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов, официальных объявлений на этот счёт пока нет. Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
"Этот вопрос находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить", — цитирует Бейтса ТАСС.
Напомним, ранее сегодня американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена якобы согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов. По данным издания, официально об этом объявят в ближайшее время. Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что, если Вашингтон всё же примет такое решение, это станет очередным шагом к эскалации.
Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, при разрыве которых высвобождаются снаряды меньшего размера. Использование таких бомб представляет опасность для гражданского населения, кроме того, неразорвавшиеся снаряды могут убивать или калечить мирных жителей ещё долгое время после окончания военного конфликта. Поэтому кассетные боеприпасы запрещены конвенцией от 2008 года. К документу присоединились 123 государства, в том числе и Украина.
Getty Images / lucky-photographer