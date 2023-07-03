Чем опасны кассетные бомбы, которые США готовят для Украины Политолог Дмитрий Родионов о том, какие сюрпризы Вашингтон приготовил для ВС РФ на Украине и какова история жертв кассетных боеприпасов по всему миру. 19904 19904 Чем опасны кассетные бомбы. Обложка © barksdale.af.mi / U.S. Air Force photo / Senior Airman Chad Warren

США поставят Киеву кассетные боеприпасы, ссылаясь на высокопоставленных, но анонимных чиновников, сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя в Белом доме. В случае одобрения они могут войти в новый пакет военной помощи Киеву в течение июля.

Газета Politico отмечает, что окончательное решение о передаче кассетных боеприпасов ещё не принято, однако американская администрация близка к тому, чтобы допустить поставки, поскольку это поможет проведению контрнаступления ВСУ.

Сирия, 5 ноября 2022 года. Остатки кассетной ракеты в результате взрыва. Фото © Getty Images / picture alliance

Всего неделю назад заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер уверяла, что США не поставляют Киеву усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.

"Причина, по которой вы не видите движения вперёд в контексте предоставления этих возможностей, относится к ограничениям со стороны Конгресса и обеспокоенности о единстве союзников", — заявила она тогда.

Когда передадут кассетные бомбы Киеву

Вид на два самолёта Corsair 72-й штурмовой эскадрильи A-7E на пути к своим целям во время операции "Буря в пустыне". Самолёты несут противотанковые кассетные бомбы Mark 20 Rockeye II на внешних пилонах крыла и ракеты AIM-9 Sidewinder на пилонах фюзеляжа. Фото © Getty Images / Historical

В принципе, удивляться тут особо нечему — всё было предсказуемо. Ещё в начале весны украинская сторона включила в список вооружений, которые Киев хотел бы получить от Вашингтона, кассетные авиационные боеприпасы МК-20, а украинские чиновники начали просить американских законодателей, чтобы те оказали давление на Белый дом. Судя по всему, у них это получилось.

В начале месяца стало известно, что несколько конгрессменов-республиканцев выступили за передачу кассетных боеприпасов Украине. Одним из них стал председатель Комитета по иностранным делам Майкл Маккол, заявивший, что кассетные боеприпасы "окажутся невероятно эффективными против хорошо укреплённых российских оборонительных позиций, которые украинцам теперь необходимо прорвать". Эту идею поддержал и известный сенатор-русофоб Линдси Грэм.

Такого же мнения придерживается член Палаты представителей Адам Смит, который вместе с коллегой Джейсоном Кроу давно и активно лоббирует эту тему в Конгрессе. Он известен как лоббист оборонной корпорации Textron, являющейся одним из крупнейших производителей кассетных боеприпасов. Как пишет издание Intercept, эта контора в своё время финансировала избирательные кампании Адама Смита в Вашингтоне. А долг, как известно, платежом красен.

Силу военного лобби в странах Запада недооценивать не стоит. Многие удивляются тому, что европейцы даже после полного провала украинского контрнаступления на их технике с ужасающими для европейского обывателя кадрами горящих "леопардов" не только не признали ошибок, но и продолжают "кормить" Украину танками, как будто им их просто девать некуда и надо срочно избавиться.

Ну, кое-кому и впрямь надо избавиться, чтобы запросить новые, более современные. А кое-кто неплохо на производстве новых танков взамен утилизированных старых заработал. Ещё в середине марта производитель "леопардов" Rheinmetall сообщил о рекордной выручке на фоне конфликта на Украине, который, по словам главы концерна, открыл для него новую эпоху.

В США лоббистские структуры, работающие на бизнес, имеют огромное влияние на политиков и в конечном счёте — на принятие решений. Оружейное лобби — одно из самых мощных.

Запрещённые бомбы

Сирия, 2022 год. Остатки кассетной ракеты в результате взрыва. Фото © Getty Images / picture alliance

К слову, кассетные боеприпасы запрещены в большинстве стран мира. Конвенция по кассетным боеприпасам вступила в силу 1 августа 2010 года. Она обязывала никогда и ни при каких обстоятельствах не применять, не производить, не накапливать, не сохранять и никому не передавать, а также не поощрять и не побуждать кого бы то ни было к производству подобных боеприпасов. Уже через полгода её ратифицировали 30 стран, а спустя три года — 84 страны. США — единственная страна Коллективного Запада, которая конвенцию даже не подписала. В Вашингтоне эти боеприпасы считают крайне эффективными, и США является одним из главных их производителей в мире.

Краткая история применения кассетных бомб

Штаб-сержанты ВВС США Чад Лоу (слева) из Юниона, штат Орегон, и Эндрю Рено из Бойсе, штат Айдахо, перемещают кассетную бомбу C.B.U. на истребитель A-10 Warthog на линии полёта на авиабазе в Персидском заливе недалеко от границы с Ираком 14 марта 2003 года. Фото © Getty Images / Paula Bronstein

По данным Stop Cluster Munitions, американские кассетные бомбы, которые использовали в Йемене саудиты, убили тысячи человек, большинство (90%) из них — мирные жители, каждый пятый из которых — ребёнок. Тот самый Адам Смит в 2016 году с пеной у рта также требовал передать эти бомбы Эр-Рияду.

Бомбы CBU-58, которые США передали саудитам (и, похоже, отправят Украине), американцы от души разбрасывали с вертолётов и низколетящих самолётов во время индокитайских войн. По данным Международного комитета Красного Креста, во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже было сброшено около 285 млн суббоеприпасов. В Лаосе, по оценкам МККК, от них погибло более чем 10 000 гражданских. По данным GlobalPost, по состоянию на 2009 год около 7000 человек были ранены или убиты взрывчатыми веществами, оставшимися после войны только в одной вьетнамской провинции Куангчи.

Разумеется, Индокитаем богатая история применения кассетных бомб и снарядов не ограничивается. Их активно использовала Британия против Аргентины в войне за Фолклендские острова. В ходе первой войны в Заливе США, Британия и Франция сбросили на Ирак от 60 до 80 тыс. бомб с суббоеприпасами. Около 2000 кассетных бомб, содержащих 380 000 суббоеприпасов, были сброшены на Югославию в 1999 году.

В Афганистане такие боеприпасы также активно использовались. Только в начале войны США использовали там 1228 кассетных бомб, содержащих 248 056 поражающих элементов.

Шестилетний Хамза Али выздоравливает на больничной койке после того, как ему сменили повязку в местной больнице 27 апреля 2003 года в Багдаде, Ирак. Хамза был одним из четырёх братьев и сестёр, которые были ранены в результате взрыва кассетной бомбы 26 апреля 2003 года, когда они играли на улице. Фото © Getty Images / Marco Di Lauro

В 2003–2006-е, по данным опять же HRW, Соединённые Штаты и их союзники применили 13 000 кассетных бомб, в которых было два миллиона суббоеприпасов. Многие из неразорвавшихся поражающих элементов до сих пор лежат в земле, унося жизни, причём не только иракцев, но и самих американцев. Теперь они хотят начинить этими снарядами землю Украины и России. Чтобы и спустя годы после завершения конфликта гибли люди.

Что показательно, западная пресса всё это время обвиняла ВС РФ в применении кассетных боеприпасов на Украине, мол, эти "русские варвары" используют "варварское оружие". Никаких доказательств, разумеется, предоставлено не было. Зато теперь они готовы, не моргнув глазом, отправить это оружие на Украину, оправдываясь его особой эффективностью "против закрепившихся российских позиций".

Надо понимать, что применять его украинские боевики, которым опасно даже гранату в руки давать, как обезьянам, будут далеко не только против военных укреплений ВС РФ. Учитывая, что они и ранее применяли те же запрещённые снаряды с белым фосфором и противопехотные мины против мирных жителей Донбасса, можно быть уверенными, что кассетные бомбы очень скоро станут новой головной болью как для наших военных, так и для гражданских.

Модель кассетной бомбы, использовавшейся во Вьетнамской войне. Фото © Shutterstock

Этими снарядами новый пакет американской военной помощи, который Вашингтон хочет предельно расширить ввиду неудач украинского контрнаступления, не ограничится. Как пишет The Wall Street Journal, США в ближайшее время могут одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для украинских войск, вопрос этот находится на стадии согласования на самом высоком уровне.

Напомню, это снаряды с дальностью до 300 км, которые Киев давно клянчит у Вашингтона. В зоне поражения окажутся тогда Крым, Ростов-на-Дону, Белгород, Курск, Брянск.

Я уже писал в прошлом году, что логика изменений номенклатуры вооружений для Украины проста: ВСУ начинают проигрывать (или перестают добиваться заметных успехов) — Запад даёт разрешение на поставки более серьёзного вооружения. Так всего за год схема прошла эволюцию от ПЗРК до РСЗО, танков и вот теперь, возможно, кассетных боеприпасов и дальнобойных ракет. Когда станет окончательно ясно, что контрнаступление провалено и ВСУ начнут откатываться, можно ждать самолётов.

Авторы Дмитрий Родионов