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Почему Запад может отказаться от поддержки Украины

Сократить помощь Украине западные страны могут уже в ближайшее время. Пока это кажется нереальным сценарием, но на ситуацию влияют положение внутри страны и провалы на фронтах.

Опубликовано 1 июля 2023, 23:40
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Украинские военнослужащие и беспилотник с прикреплённой бомбой. Обложка © Getty Images / Paula Bronstein

Украинские военнослужащие и беспилотник с прикреплённой бомбой. Обложка © Getty Images / Paula Bronstein

На данный момент украинские боевики не могут похвастаться значимыми победами. Чего добились ВСУ? Выход из Киевской области был результатом переговоров, оставление правобережья Херсонской области — решением военного руководства России. Только отступление из Харьковской области можно записать в заслуги перед западными спонсорами. А вот дальше начинаются проблемы, например, Бахмут, из которого делали легенду, украинскими подразделениями был сдан. Вся надежда Украины была на широко разрекламированное контрнаступление. Надежда была не только у украинского руководства, но и у кураторов из НАТО.

Дайте оружия и боеприпасов

Украинский военнослужащий на своей артиллерийской позиции. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Украинский военнослужащий на своей артиллерийской позиции. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Ещё до начала СВО Украину снабжали оружием и боеприпасами. В ходе боевых действий поддержка только увеличивалась. Понятно, что часть боеприпасов использовали, другую — российские войска уничтожили на складах, ну а какой-то части даже в природе не было — коррупцию на Украине никто не отменял. Руководство Украины, кстати, признаёт, что боеприпасов не хватает.

— У нас нехватка снарядов и ракет крупного калибра, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления Российской армии, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Ситуация с боеприпасами действительно сложная и продолжается уже долгое время. Ещё в апреле западные журналисты писали, что солдаты ВСУ вынуждены бродить по минным полям в поисках снарядов. Несмотря на то что Украине передали большое число вооружения, советские орудия остаются основными. Для них уже почти не осталось боеприпасов. Да и быть в большом количестве не могло, так как использовали их в основном бывшие участники Варшавского блока.

Кстати, газета The Washington Post в своих публикациях утверждала, что у ВСУ есть снаряды, чтобы держать оборону, но не вести наступление.

— Украинцы могли придержать часть боеприпасов для запланированного весеннего контрнаступления. Солдаты в полевых условиях сказали, что имеющихся у них сейчас запасов достаточно для отражения ежедневных атак, но не для наступления, — писали аналитики издания.

Такие утверждения только приближали крах контрнаступления. На этом фоне Украина может оказаться без какой-либо поддержки вообще, кроме политической, конечно. На добрые слова и обещания принять в НАТО в Европе не скупы. Западные чиновники признают, что на складах их стран заканчиваются оружие и боеприпасы, которые могли бы быть переданы Украине.

Реальность такова, что у всех нас заканчивается оборонное вооружение, которое можно пожертвовать, сообщил в начале июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post.

Провал контрнаступления Украины

Солдаты первой украинской танковой бригады перезаряжают танк боеприпасами. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Солдаты первой украинской танковой бригады перезаряжают танк боеприпасами. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Украинское наступление готовилось долго. Всякие попытки начать его заканчивались провалом, поэтому руководство Украины предпочитало говорить, что это просто локальные бои. В начале июня подконтрольные киевскому режиму СМИ уже не смогли открещиваться от того, что идёт наступление, поэтому начались разговоры о том, что это только первый этап, а самое интересное — впереди.

— Что касается июньской фазы наступления, для Украины она провалилась, то есть огромные потери при крайне незначительных тактических продвижениях. Не для этого Украине давали столько ресурсов, — считает военный эксперт Борис Рожин.

В украинском наступлении участвовала западная техника, в том числе танки Leopard и БМП Bradley. Часть машин уже уничтожены, что успел признать главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Washington Post.

Мы не заставляли Leopard ездить на парадах или фотографироваться с ними политикам или знаменитостям. Они приехали сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не леопард, а мишень, — сказал главком ВСУ.

По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, киевский режим в ходе своего контрнаступления уже потерял 259 танков и 780 бронемашин. Потери в личном составе перевалили за 10 тысяч, а значимых успехов достигнуть не удалось. В связи с этим в Киеве назревает паника и начинаются оправдания, что всё не пошло, как хотелось бы, потому что Запад слабо помогал и даже самолёты F-16 не дал.

— Мне не нужны 120 самолётов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Было бы достаточно очень ограниченного числа, но они необходимы, потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения, сообщил Залужный репортёрам The Washington Post.

Пока в Киеве пытаются оправдать провалы на фронтах, западные политики начинают сомневаться в возможности дальнейшего сотрудничества с Украиной. Ситуация с контрнаступлением сказывается пагубно на взаимоотношениях.

Почему Украину бросили

Украинский пехотинец из 28-й бригады укрывается в частично вырытой траншее вдоль линии фронта. Фото © Getty Images / John Moore

Украинский пехотинец из 28-й бригады укрывается в частично вырытой траншее вдоль линии фронта. Фото © Getty Images / John Moore

Все же прекрасно понимают, что Украина используется не более чем как таран против России. Когда потенциал Незалежной иссякнет, то поддержка закончится. Сейчас мы видим, что шансы Украины вернуться к границам стремятся к нулевому показателю. Это вызывает недовольство в западных странах, однако пока прекращения поставок ждать не стоит.

— Программы снабжения расписаны до 2026–2027 года. Так или иначе, определённое снабжение будет продолжаться, может быть, оно будет частично сокращаться в силу технических или финансовых моментов, — рассказал Лайфу Борис Рожин.

Журналисты The Economist пообщались с несколькими украинскими военными и выяснили, что уже сейчас их посылают в бой, но при этом отказываются поставлять нужное оборудование и оружие. В это же время на Западе ситуация на фронте заставляет нервничать некоторых чиновников, говорится в статье издания.

— Очевидно, что после провала украинского контрнаступления Запад осознаёт, что накачка Украины деньгами, оружием и всем остальным не очень работает, что это не приведёт к успеху. В этот момент им нужно думать над новым планом, а именно: принудить Россию к миру, но само украинское руководство против этого, — отмечает политолог Геворг Мирзоян.

Эксперт считает, что Запад может демонстративно отказаться от поддержки Украины для того, чтобы дать урок: манипуляции не пройдут.

Обозреватель CNN Ник Пэтон Уолш также уверен в том, что поддержка Украины может сойти на нет. По его словам, Киеву необходимо оправдать инвестиции стран НАТО до выборов в нескольких странах или будет беда.

— Следует чётко осознавать, что выборы в нескольких странах в течение следующих двух лет, вероятно, изменят желание Запада финансировать оборону Украины, независимо от того, насколько непоколебимы публичные обязательства, — пишет Ник Пэтон Уолш.

Хотят ли того или нет киевские власти, но у страны заканчивается мобилизационный ресурс. Работников военкоматов избивают, кидают в них камни, а простые прохожие отбивают мобилизуемых из рук военкомов. И даже если поддержка оружием и боеприпасами будет продолжена, то взять в руки автомат или открывать огонь из РСЗО будет просто некому. Поэтому проект "Украина" может стать неинтересным уже в ближайшее время, сразу после провала контрнаступления.

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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