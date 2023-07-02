Почему Запад может отказаться от поддержки Украины Сократить помощь Украине западные страны могут уже в ближайшее время. Пока это кажется нереальным сценарием, но на ситуацию влияют положение внутри страны и провалы на фронтах. 16660 16660 Украинские военнослужащие и беспилотник с прикреплённой бомбой. Обложка © Getty Images / Paula Bronstein

На данный момент украинские боевики не могут похвастаться значимыми победами. Чего добились ВСУ? Выход из Киевской области был результатом переговоров, оставление правобережья Херсонской области — решением военного руководства России. Только отступление из Харьковской области можно записать в заслуги перед западными спонсорами. А вот дальше начинаются проблемы, например, Бахмут, из которого делали легенду, украинскими подразделениями был сдан. Вся надежда Украины была на широко разрекламированное контрнаступление. Надежда была не только у украинского руководства, но и у кураторов из НАТО.

Дайте оружия и боеприпасов

Украинский военнослужащий на своей артиллерийской позиции. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Ещё до начала СВО Украину снабжали оружием и боеприпасами. В ходе боевых действий поддержка только увеличивалась. Понятно, что часть боеприпасов использовали, другую — российские войска уничтожили на складах, ну а какой-то части даже в природе не было — коррупцию на Украине никто не отменял. Руководство Украины, кстати, признаёт, что боеприпасов не хватает.

— У нас нехватка снарядов и ракет крупного калибра, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления Российской армии, — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Ситуация с боеприпасами действительно сложная и продолжается уже долгое время. Ещё в апреле западные журналисты писали, что солдаты ВСУ вынуждены бродить по минным полям в поисках снарядов. Несмотря на то что Украине передали большое число вооружения, советские орудия остаются основными. Для них уже почти не осталось боеприпасов. Да и быть в большом количестве не могло, так как использовали их в основном бывшие участники Варшавского блока.

Кстати, газета The Washington Post в своих публикациях утверждала, что у ВСУ есть снаряды, чтобы держать оборону, но не вести наступление.

— Украинцы могли придержать часть боеприпасов для запланированного весеннего контрнаступления. Солдаты в полевых условиях сказали, что имеющихся у них сейчас запасов достаточно для отражения ежедневных атак, но не для наступления, — писали аналитики издания.

Такие утверждения только приближали крах контрнаступления. На этом фоне Украина может оказаться без какой-либо поддержки вообще, кроме политической, конечно. На добрые слова и обещания принять в НАТО в Европе не скупы. Западные чиновники признают, что на складах их стран заканчиваются оружие и боеприпасы, которые могли бы быть переданы Украине.

— Реальность такова, что у всех нас заканчивается оборонное вооружение, которое можно пожертвовать, — сообщил в начале июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post.

Провал контрнаступления Украины

Солдаты первой украинской танковой бригады перезаряжают танк боеприпасами. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Украинское наступление готовилось долго. Всякие попытки начать его заканчивались провалом, поэтому руководство Украины предпочитало говорить, что это просто локальные бои. В начале июня подконтрольные киевскому режиму СМИ уже не смогли открещиваться от того, что идёт наступление, поэтому начались разговоры о том, что это только первый этап, а самое интересное — впереди.

— Что касается июньской фазы наступления, для Украины она провалилась, то есть огромные потери при крайне незначительных тактических продвижениях. Не для этого Украине давали столько ресурсов, — считает военный эксперт Борис Рожин.

В украинском наступлении участвовала западная техника, в том числе танки Leopard и БМП Bradley. Часть машин уже уничтожены, что успел признать главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Washington Post.

Мы не заставляли Leopard ездить на парадах или фотографироваться с ними политикам или знаменитостям. Они приехали сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не леопард, а мишень, — сказал главком ВСУ.

По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, киевский режим в ходе своего контрнаступления уже потерял 259 танков и 780 бронемашин. Потери в личном составе перевалили за 10 тысяч, а значимых успехов достигнуть не удалось. В связи с этим в Киеве назревает паника и начинаются оправдания, что всё не пошло, как хотелось бы, потому что Запад слабо помогал и даже самолёты F-16 не дал.

— Мне не нужны 120 самолётов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Было бы достаточно очень ограниченного числа, но они необходимы, потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения, — сообщил Залужный репортёрам The Washington Post.

Пока в Киеве пытаются оправдать провалы на фронтах, западные политики начинают сомневаться в возможности дальнейшего сотрудничества с Украиной. Ситуация с контрнаступлением сказывается пагубно на взаимоотношениях.

Почему Украину бросили

Украинский пехотинец из 28-й бригады укрывается в частично вырытой траншее вдоль линии фронта. Фото © Getty Images / John Moore

Все же прекрасно понимают, что Украина используется не более чем как таран против России. Когда потенциал Незалежной иссякнет, то поддержка закончится. Сейчас мы видим, что шансы Украины вернуться к границам стремятся к нулевому показателю. Это вызывает недовольство в западных странах, однако пока прекращения поставок ждать не стоит.

— Программы снабжения расписаны до 2026–2027 года. Так или иначе, определённое снабжение будет продолжаться, может быть, оно будет частично сокращаться в силу технических или финансовых моментов, — рассказал Лайфу Борис Рожин.

Журналисты The Economist пообщались с несколькими украинскими военными и выяснили, что уже сейчас их посылают в бой, но при этом отказываются поставлять нужное оборудование и оружие. В это же время на Западе ситуация на фронте заставляет нервничать некоторых чиновников, говорится в статье издания.

— Очевидно, что после провала украинского контрнаступления Запад осознаёт, что накачка Украины деньгами, оружием и всем остальным не очень работает, что это не приведёт к успеху. В этот момент им нужно думать над новым планом, а именно: принудить Россию к миру, но само украинское руководство против этого, — отмечает политолог Геворг Мирзоян.

Эксперт считает, что Запад может демонстративно отказаться от поддержки Украины для того, чтобы дать урок: манипуляции не пройдут.

Обозреватель CNN Ник Пэтон Уолш также уверен в том, что поддержка Украины может сойти на нет. По его словам, Киеву необходимо оправдать инвестиции стран НАТО до выборов в нескольких странах или будет беда.

— Следует чётко осознавать, что выборы в нескольких странах в течение следующих двух лет, вероятно, изменят желание Запада финансировать оборону Украины, независимо от того, насколько непоколебимы публичные обязательства, — пишет Ник Пэтон Уолш.

Хотят ли того или нет киевские власти, но у страны заканчивается мобилизационный ресурс. Работников военкоматов избивают, кидают в них камни, а простые прохожие отбивают мобилизуемых из рук военкомов. И даже если поддержка оружием и боеприпасами будет продолжена, то взять в руки автомат или открывать огонь из РСЗО будет просто некому. Поэтому проект "Украина" может стать неинтересным уже в ближайшее время, сразу после провала контрнаступления.

Авторы Даниил Черных