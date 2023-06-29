Как США могут использовать ситуацию в Краматорске и какую армию пустить в расход Как США собираются использовать ситуацию с уничтожением в Краматорске верхушки ВСУ. 53670 53670 Как оказались колумбийцы в Краматорске. Обложка © Getty Images / Sebastian Barros / NurPhoto

Что произошло в Краматорске

Вечером 27 июня в результате ракетного удара в центре Краматорска, который находится на оккупированной киевским режимом территории ДНР, было ранено и убито большое число западных инструкторов и наёмников, а также военнослужащих ВСУ. Один из наёмников разместил в соцсети ролик последствий, где он произносит фразу "… здесь кругом солдаты под завалами".

Видеоролики в соцсетях демонстрируют следы масштабного разрушения: пострадала гостиница, где располагались военнослужащие ВСУ и западные военные, задето кафе. Сейчас на месте работают экстренные службы. Власти ДНР и ранее сообщали, что в Краматорске сосредоточено большое количество "солдат удачи".

Сегодня Минобороны РФ подтвердило, что в результате высокоточного удара по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников.

Пострадала гостиница, где располагались военнослужащие ВСУ и западные военные. Фото © Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что это подразделение называли самой мощной частью украинских сил. Кроме того, в населённых пунктах Предтечено и Весёлое ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Западные наёмники и иностранные инструкторы

Среди погребённых под сложившимися этажами здания было много военных США. Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил военный эксперт Скотт Риттер. По его словам, за оставшимися в живых из Румынии были отправлены два эвакуационных вертолёта. "Зачем прилетать на Black Hawk, если нет задачи вывозить действующий персонал?" — комментирует он.

— Русские начали наносить удары по центрам принятия решений. В подсобных помещениях было очень много американцев, не только мужчин, но и военнослужащих-женщин, — утверждает Риттер. — Это та боль, которую мы начинаем ощущать.

Видео © T.me / "Скотт Риттер в Telegram"

Военный эксперт Александр Коц подводит итоги. Так, на месте удара засветились несколько иностранных наёмников, которые и до этого активно делились подробностями своих будней в соцсетях. "Среди приехавших на "сафари" замечены Алекс Галлант, Арно Дедекер и Ник Дакворт. На одном из видео отчётливо заметна татуировка раненого, означающая принадлежность к 3-му батальону 75-го полка рейнджеров ВС США. Ещё на одном видео присутствует мужчина в форме с эмблемой 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Среди ликвидированных есть и украинские военные. Например, 22-летний член "Азова"* (запрещён в РФ) Артём Суховей.

На одном из видео отчётливо заметна татуировка раненого, означающая принадлежность к 3-му батальону 75-го полка рейнджеров ВС США. Фото © T. me / "Неофициальный Безсонов"

Как оказались колумбийцы в Краматорске

Отдельным кейсом выглядит посещение места дислокации ВСУ колумбийскими политиками и журналистами, которые были ранены. Трое представителей Колумбии — писатель Эктор Абад, политик Серхио Харамильо и журналистка Каталина Гомес. На случившееся отреагировал президент Колумбии Густаво Петро, заявив, что МИД его страны должен выразить протест РФ. В российском посольстве в Колумбии назвали их поездку на Украину безрассудной. Официальный представитель Мария Захарова напомнила, что Россия наносит удары только по объектам, связанным с военной структурой.

— Почему гражданка Украины пригласила своих колумбийских друзей в это место? Возможно, имело бы смысл задать эти вопросы и провести расследование, чтобы понять мотивы этой женщины. Предположу, что эти действия были направлены на провокацию, чтобы граждане других государств, в том числе колумбийцы, оказались в зоне удара, — сказала Захарова.

Ряд экспертов выдвинул гипотезу, что в результате этого скандала американцы попытаются использовать ситуацию в свою пользу, предложив Боготе продавать российское оружие Киеву, от чего колумбийская сторона до сих пор отказывалась. А возможно, и отправить часть подразделений военных сил на помощь Украине.

Реальными заказчиками публикаций в колумбийской прессе, требующей призвать Москву к ответу, являются так называемые независимые неправительственные организации, финансируемые США и Европой. Поскольку Колумбия является в Латинской Америке единственным ассоциированным членом НАТО. А её армия обладает реальным боевым опытом. То есть для реализации подобных целей Вашингтон может затеять в Колумбии госпереворот, полагают политологи.

Авторы Андрей Лапенков